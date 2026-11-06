Di Francesco: "A Torino conta risultato, serve abnegazione e giusto approccio"

Il Lecce prova a rialzare la testa dopo il tris di sconfitte in campionato: obiettivo riprendere la marcia in campionato e trovare le reti dei suoi attaccanti, uno dei maggiori problemi di inizio stagione, infortuni a parte. Domani si vola a Torino per sfidare i granata di Abate che, dopo un inizio stentato, sembrano aver trovato la quadra. Eusebio di Francesco, tecnico dei giallorossi, inquadra così la gara contro il Torino: "Ho le idee chiare per domani, e non vi svelo con quale modulo giocherò per non concedere vantaggi a nessuno - dichiara il tecnico nella conferenza della vigilia. Quello che voglio sono attenzione, applicazione e risultato. Veniamo da una settimana che ci ha fatto riflettere, e con i ragazzi abbiamo trattato diverse problematiche. Sarà importante avere la giusta applicazione nella prima mezz'ora, dove siamo una delle formazioni che ha subito di più in questo campionato". Tanti gli infortuni con cui fare i conti, ma ci sono recuperi importanti: "Coulibaly si è allenato con la squadra, forse non ha la migliore condizione, valuterò se farlo partire dall'inizio o meno - prosegue - Gaspar è appena rientrato dalla squalifica, ha commesso una ingenuità importante, ma abbiamo bisogno di tutti. Chiedo mentalità e abnegazione da parte di tutti i calciatori, e bisognerà entrare in campo con la massima concentrazione". Problema attaccanti, vero tallone d'Achille di questo inizio di stagione: "Non ho dubbi di formazione e ho già scelto l'undici da schierare - continua Di Francesco - Geubbels sarà a disposizione, anche se non è al top, ma difficilmente lo schiererò dal primo minuto. Rispetto allo scorso anno la squadra crea di più, ma bisogna concretizzare maggiormente: non possiamo pensare di risolvere la gara solo su calcio piazzato". "Dobbiamo avere un impatto positivo sulla gara - conclude il tecnico dei giallorossi -. Anche nella scorsa stagione capitava di subire un gol e subito di subirne un altro, e in questa stagione è già accaduto contro Juventus, Genoa e Frosinone. Dobbiamo essere bravi a non uscire dalla gara, l'episodio negativo può starci ma bisogna saper reagire".