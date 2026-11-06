Di Francesco: "A Torino conta risultato, serve abnegazione e giusto approccio"

06 Nov 2026 - 15:07
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il Lecce prova a rialzare la testa dopo il tris di sconfitte in campionato: obiettivo riprendere la marcia in campionato e trovare le reti dei suoi attaccanti, uno dei maggiori problemi di inizio stagione, infortuni a parte. Domani si vola a Torino per sfidare i granata di Abate che, dopo un inizio stentato, sembrano aver trovato la quadra. Eusebio di Francesco, tecnico dei giallorossi, inquadra così la gara contro il Torino: "Ho le idee chiare per domani, e non vi svelo con quale modulo giocherò per non concedere vantaggi a nessuno - dichiara il tecnico nella conferenza della vigilia. Quello che voglio sono attenzione, applicazione e risultato. Veniamo da una settimana che ci ha fatto riflettere, e con i ragazzi abbiamo trattato diverse problematiche. Sarà importante avere la giusta applicazione nella prima mezz'ora, dove siamo una delle formazioni che ha subito di più in questo campionato". Tanti gli infortuni con cui fare i conti, ma ci sono recuperi importanti: "Coulibaly si è allenato con la squadra, forse non ha la migliore condizione, valuterò se farlo partire dall'inizio o meno - prosegue - Gaspar è appena rientrato dalla squalifica, ha commesso una ingenuità importante, ma abbiamo bisogno di tutti. Chiedo mentalità e abnegazione da parte di tutti i calciatori, e bisognerà entrare in campo con la massima concentrazione". Problema attaccanti, vero tallone d'Achille di questo inizio di stagione: "Non ho dubbi di formazione e ho già scelto l'undici da schierare - continua Di Francesco - Geubbels sarà a disposizione, anche se non è al top, ma difficilmente lo schiererò dal primo minuto. Rispetto allo scorso anno la squadra crea di più, ma bisogna concretizzare maggiormente: non possiamo pensare di risolvere la gara solo su calcio piazzato". "Dobbiamo avere un impatto positivo sulla gara - conclude il tecnico dei giallorossi -. Anche nella scorsa stagione capitava di subire un gol e subito di subirne un altro, e in questa stagione è già accaduto contro Juventus, Genoa e Frosinone. Dobbiamo essere bravi a non uscire dalla gara, l'episodio negativo può starci ma bisogna saper reagire". 

Ultimi video

01:16
DICH CONVOCATI MANCINI DICH

Nazionale, Mancini annuncia i convocati per Francia e Belgio

00:53
DICH PALLADINO PRE PARMA DICH

Palladino: "Sarà una partita tosta contro un avversario difficile"

01:08
DICH DEL PRATO PRE BOLOGNA DICH

Parma, Delprato: "La vittoria di Bergamo ci ha dato fiducia"

01:53
DICH AQUILIANI PRE ROMA DICH

Aquilani: "Per me sarà emozionante. Sono io il primo a mettermi in discussione"

02:16
Allegri, che tracollo!

Allegri, che tracollo!

01:54
Thuram punta il Como

Thuram punta il Como: solo ricordi dolcissimi

01:48
De Rossi e il Genoa

De Rossi risolleva il Genoa con un super tris

02:02
Gattuso torna a Napoli

Gattuso torna a Napoli, voglia di rivincita

01:43
Stagione disastrosa

Allegri al bivio, stagione disastrosa

01:45
A tutto Doukivas

L'Europa scopre un super Doukivas

00:25
Atletico Madrid-Barcellona: domenica 8 novembre alle 21.00 su Italia 1

Atletico Madrid-Barcellona: domenica 8 novembre alle 21.00 su Italia 1

05:05
DICH SPALLETTI POST AZ ALKMAAR DICH

Spalletti: "Juve con atteggiamento coraggioso, ma altri 5' e la pareggiavano"

01:26
DICH KOOPMEINERS POST AZ ALKMAAR DICH

Juve, Koopmeiners: "Vittoria importante per il morale"

01:14
DICH BARTESAGHI POST EUROPA LEAGUE DICH

Milan, Bartesaghi: "Stasera gara peggiore di tutte, sbagliato l'atteggiamento"

01:32
CLIP ARSENAL GIA' NATALE MCH

Arsenal, è già Natale. Lo spot con Colin Firth ispirato a Love Actually

01:16
DICH CONVOCATI MANCINI DICH

Nazionale, Mancini annuncia i convocati per Francia e Belgio

I più visti di Calcio

Allegri: "Siamo in un brutto momento e a corto di giocatori, fino ai cmabi una buona partita" DICH

Allegri: "Siamo in un brutto momento e a corto di giocatori, fino ai cambi una buona partita"

Nuovo San Siro: "Visuale perfetta e il boato sarà ancora più forte, in Europa nessuno stadio così"

DICH SPALLETTI POST AZ ALKMAAR DICH

Spalletti: "Juve con atteggiamento coraggioso, ma altri 5' e la pareggiavano"

DICH ZIELINSKI POST FEYENOORD-INTER PER SITO 3/11 DICH

Zielinski: "Felice e orgoglioso. E' servito guardarci in faccia..."

DICH CHIVU POST FEYENOORD PER SITO 4/11 DICH

Chivu: "Partita seria ma non dobbiamo dimostrare nulla"

DICH BARTESAGHI POST EUROPA LEAGUE DICH

Milan, Bartesaghi: "Stasera gara peggiore di tutte, sbagliato l'atteggiamento"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
jesus owono
15:57
Morte de Miguel, Owono rinuncia alla convocazione con la Guinea Equatoriale
Sassuolo: Alberto Aquilani, 42 anni
15:11
Aquilani: "Domani sarà la prima all'Olimpico da tecnico. Questo non me lo toglie nessuno"
15:07
Di Francesco: "A Torino conta risultato, serve abnegazione e giusto approccio"
Daniele De Rossi (Genoa) – 1 milione di euro netti 
14:33
Genoa, De Rossi: "Non montiamoci la testa, questo Milan è da prime tre"
Troilo
14:18
La rivincita di Troilo su Barella: adesso lo sanno chi è in Argentina…