Cagliari, Pisacane: "Frosinone ha identità chiara, serviranno lucidità e pazienza"

"Il Frosinone ha un'identità chiara e precisa. Lo abbiamo affrontato lo scorso anno in Coppa Italia e conosciamo il valore di alcuni suoi giocatori, come Schmid, capaci di spostare gli equilibri. Anche gli esterni sono importanti e dovremo essere bravi a portarli fuori dalla loro zona di comfort, perché è una squadra che concede qualcosa". Così Fabio Pisacane, tecnico del cagliari, alla vigilia della sfida di Serie A contro il Frosinone, valida per l'undicesima giornata. "Alvini è un allenatore forte e importante, lo era già quando allenava la Cremonese, anche se in quel caso non ha avuto la stessa fortuna. Ha un gruppo di ragazzi che lo segue e una visione di gioco ben definita, indipendentemente dall'assetto tattico. Le sue squadre hanno idee precise e un'identità forte: vanno uomo contro uomo su tutto il campo. Il Frosinone mi piace. È una squadra che ha fame e una chimica interna che le permette di andare oltre le aspettative. Mi piace anche il modo in cui festeggia sotto la Curva: si percepisce il legame che si è creato con il proprio pubblico", ha aggiunto. "È una partita particolare, ma il Frosinone va trattato come tutte le altre avversarie: non sottovalutiamo nessuno. Qualcuno pensava che fosse nelle prime posizioni per caso, ma non è una valutazione che condivido. Non so fin dove potrà arrivare, ma ha dimostrato di avere valori importanti. Serviranno energia e caratteristiche adatte alla partita. Noi vogliamo vincere e dovremo essere bravi a imporre il nostro gioco, limitando le qualità del Frosinone. Giochiamo in casa e, dopo quattro sconfitte, vogliamo tornare a conquistare i tre punti. Dovremo farlo senza frenesia, mantenendo lucidità e pazienza", ha sottolineato.