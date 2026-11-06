Cagliari, Pisacane: "Frosinone ha identità chiara, serviranno lucidità e pazienza"

06 Nov 2026 - 14:01
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Il Frosinone ha un'identità chiara e precisa. Lo abbiamo affrontato lo scorso anno in Coppa Italia e conosciamo il valore di alcuni suoi giocatori, come Schmid, capaci di spostare gli equilibri. Anche gli esterni sono importanti e dovremo essere bravi a portarli fuori dalla loro zona di comfort, perché è una squadra che concede qualcosa". Così Fabio Pisacane, tecnico del cagliari, alla vigilia della sfida di Serie A contro il Frosinone, valida per l'undicesima giornata. "Alvini è un allenatore forte e importante, lo era già quando allenava la Cremonese, anche se in quel caso non ha avuto la stessa fortuna. Ha un gruppo di ragazzi che lo segue e una visione di gioco ben definita, indipendentemente dall'assetto tattico. Le sue squadre hanno idee precise e un'identità forte: vanno uomo contro uomo su tutto il campo. Il Frosinone mi piace. È una squadra che ha fame e una chimica interna che le permette di andare oltre le aspettative. Mi piace anche il modo in cui festeggia sotto la Curva: si percepisce il legame che si è creato con il proprio pubblico", ha aggiunto. "È una partita particolare, ma il Frosinone va trattato come tutte le altre avversarie: non sottovalutiamo nessuno. Qualcuno pensava che fosse nelle prime posizioni per caso, ma non è una valutazione che condivido. Non so fin dove potrà arrivare, ma ha dimostrato di avere valori importanti. Serviranno energia e caratteristiche adatte alla partita. Noi vogliamo vincere e dovremo essere bravi a imporre il nostro gioco, limitando le qualità del Frosinone. Giochiamo in casa e, dopo quattro sconfitte, vogliamo tornare a conquistare i tre punti. Dovremo farlo senza frenesia, mantenendo lucidità e pazienza", ha sottolineato.

Ultimi video

01:16
DICH CONVOCATI MANCINI DICH

Nazionale, Mancini annuncia i convocati per Francia e Belgio

00:53
DICH PALLADINO PRE PARMA DICH

Palladino: "Sarà una partita tosta contro un avversario difficile"

01:08
DICH DEL PRATO PRE BOLOGNA DICH

Parma, Delprato: "La vittoria di Bergamo ci ha dato fiducia"

01:53
DICH AQUILIANI PRE ROMA DICH

Aquilani: "Per me sarà emozionante. Sono io il primo a mettermi in discussione"

02:16
Allegri, che tracollo!

Allegri, che tracollo!

01:54
Thuram punta il Como

Thuram punta il Como: solo ricordi dolcissimi

01:48
De Rossi e il Genoa

De Rossi risolleva il Genoa con un super tris

02:02
Gattuso torna a Napoli

Gattuso torna a Napoli, voglia di rivincita

01:43
Stagione disastrosa

Allegri al bivio, stagione disastrosa

01:45
A tutto Doukivas

L'Europa scopre un super Doukivas

00:25
Atletico Madrid-Barcellona: domenica 8 novembre alle 21.00 su Italia 1

Atletico Madrid-Barcellona: domenica 8 novembre alle 21.00 su Italia 1

05:05
DICH SPALLETTI POST AZ ALKMAAR DICH

Spalletti: "Juve con atteggiamento coraggioso, ma altri 5' e la pareggiavano"

01:26
DICH KOOPMEINERS POST AZ ALKMAAR DICH

Juve, Koopmeiners: "Vittoria importante per il morale"

01:14
DICH BARTESAGHI POST EUROPA LEAGUE DICH

Milan, Bartesaghi: "Stasera gara peggiore di tutte, sbagliato l'atteggiamento"

01:32
CLIP ARSENAL GIA' NATALE MCH

Arsenal, è già Natale. Lo spot con Colin Firth ispirato a Love Actually

01:16
DICH CONVOCATI MANCINI DICH

Nazionale, Mancini annuncia i convocati per Francia e Belgio

I più visti di Calcio

Allegri: "Siamo in un brutto momento e a corto di giocatori, fino ai cmabi una buona partita" DICH

Allegri: "Siamo in un brutto momento e a corto di giocatori, fino ai cambi una buona partita"

Nuovo San Siro: "Visuale perfetta e il boato sarà ancora più forte, in Europa nessuno stadio così"

DICH SPALLETTI POST AZ ALKMAAR DICH

Spalletti: "Juve con atteggiamento coraggioso, ma altri 5' e la pareggiavano"

DICH ZIELINSKI POST FEYENOORD-INTER PER SITO 3/11 DICH

Zielinski: "Felice e orgoglioso. E' servito guardarci in faccia..."

DICH CHIVU POST FEYENOORD PER SITO 4/11 DICH

Chivu: "Partita seria ma non dobbiamo dimostrare nulla"

DICH BARTESAGHI POST EUROPA LEAGUE DICH

Milan, Bartesaghi: "Stasera gara peggiore di tutte, sbagliato l'atteggiamento"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
jesus owono
15:57
Morte de Miguel, Owono rinuncia alla convocazione con la Guinea Equatoriale
Sassuolo: Alberto Aquilani, 42 anni
15:11
Aquilani: "Domani sarà la prima all'Olimpico da tecnico. Questo non me lo toglie nessuno"
15:07
Di Francesco: "A Torino conta risultato, serve abnegazione e giusto approccio"
Daniele De Rossi (Genoa) – 1 milione di euro netti 
14:33
Genoa, De Rossi: "Non montiamoci la testa, questo Milan è da prime tre"
Troilo
14:18
La rivincita di Troilo su Barella: adesso lo sanno chi è in Argentina…