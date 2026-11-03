Duro confronto tra Allegri e la squadra dopo la Juve. E arriva la telefonata di De Laurentiis

Al termine della trasferta di Torino, a caldo dopo il 2-0 a favore della Juventus, Massimiliano Allegri è sceso dalla tribuna, da cui ha assistito all'incontro per la nota squalifica, e si è reso protagonista, negli spogliatoi, di una durissima reazione nei confronti dell’intera rosa del Napoli. Max, visibilmente scosso, deluso e insoddisfatto per la prestazione dei suoi, ha deciso di affrontare di petto la squadra per contestare l’atteggiamento e l'arrendevolezza messi in campo dagli azzurri in una partita che significava tantissimo sia per motivi di classifica che di prestigio. Lo riporta il Mattino in edicola oggi.