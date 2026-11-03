Duro confronto tra Allegri e la squadra dopo la Juve. E arriva la telefonata di De Laurentiis

Al termine della trasferta di Torino, a caldo dopo il 2-0 a favore della Juventus, Massimiliano Allegri è sceso dalla tribuna, da cui ha assistito all'incontro per la nota squalifica, e si è reso protagonista, negli spogliatoi, di una durissima reazione nei confronti dell’intera rosa del Napoli. Max, visibilmente scosso, deluso e insoddisfatto per la prestazione dei suoi, ha deciso di affrontare di petto la squadra per contestare l’atteggiamento e l'arrendevolezza messi in campo dagli azzurri in una partita che significava tantissimo sia per motivi di classifica che di prestigio. Lo riporta il Mattino in edicola oggi.
Prima della sosta il Napoli dovrà affrontare la difficile trasferta di Champions contro il Porto di Farioli e poi, in campionato, la Lazio rivelazione delle prime dieci giornate di Serie A. Chiariamo subito che, qualunque possa essere il risultato di queste due gare Allegri resterà comunque al suo posto. Manna gli ha fatto un contratto particolarmente oneroso di tre anni e Max non è un Rudi Garcia che possa essere cacciato solo per i risultati negativi. Resterà regolarmente in panchina e nessuno si sogna di metterlo in discussione.
Anche De Laurentiis ha altri capri espiatori. Se la sta prendendo per i troppi infortuni che stanno funestando la stagione azzurra. Il dottor De Luca, responsabile dello staff medico del Napoli, ha avuto un lungo colloquio telefonico con il presidente per tentare di spiegare il perché di così tanti forfait che costringono l'allenatore livornese a doversi inventare di volta in volta una formazione decente. La proprietà, in ogni caso, valuterà il prosieguo della stagione per prendere delle decisioni ma, questo è certo, Allegri resterà comunque al suo posto.