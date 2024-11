Napoli, allarme rientrato per McTominay: domani i controlli, ottimismo per la Roma

In casa Napoli sembra rientrato il presunto allarme McTominay. Uscito dal campo zoppicando vistosamente nel match di Nations League contro la Polonia, l'ex United non pare abbia riportato problemi seri alla caviglia sinistra e dunque si prevede che possa essere a disposizione di Antonio Conte già per la gara contro la Roma alla ripresa del campionato. Rientrato oggi a Napoli, lo scozzese verrà sottoposto domani agli accertamenti del caso - prassi consueta - ma dallo staff medico azzurro e dal diretto interessato filtra ottimismo sulla situazione.