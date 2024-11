Lukaku, il ct del Belgio: "Ha un'infiammazione al ginocchio, dovrà fermarsi diversi giorni". Ma il Napoli è sereno

Altro che accordo con il ct Domenico Tedesco: Romelu Lukaku ha lasciato il ritiro del Belgio per un problema fisico. Lo ha detto lo stesso commissario tecnico dei Red Devils, mettendolo quindi a rischio per la sfida tra Napoli e Roma in programma dopo la sosta: "Ha voluto a tutti i costi scendere in campo contro l’Italia, ma ora ha un’infiammazione al ginocchio, cronica - le dichiarazioni dell'allenatore dalle origini italiane -. Ha dovuto fare un’infiltrazione e non era a disposizione. Per 3-4 giorni dovrà star fermo, non potrà nemmeno allenarsi".