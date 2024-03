Mondiale per club, 'replica' Fifa a De Laurentiis: "Juve qualificata se Napoli e Lazio non passano il turno in Champions"

© Getty Images

"Penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque al Mondiale per club, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa", aveva detto la scorsa settimana il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis a margine del Business of Football Summit del Financial Times a Londra. Ora è arrivata la 'replica' della Fifa, che attraverso i suoi profili social ha ribadito i criteri di qualificazione al Mondiale per club: "La Juventus si qualificherà per la Coppa del Mondo per club FIFA se Napoli e Lazio non riusciranno a passare il turno in Champions League".