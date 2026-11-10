Germania, tifosi del Dortmund contro esultanza Nmecha: polemica sui "Giocatori in Dio"

Un'esultanza, l'appartenenza a un gruppo di calciatori uniti dalle fede in Dio, la polemica dei tifosi. E' un caso in Germania il modo in cui il centrocampista Felix Nmecha ha festeggiato i due gol all'Elvseberg: a contestare il gesto di poggiare a testa una corona presa dalla testa - il cosiddetto 'Ritorno del Re' - gli stessi tifosi del Borussia Dortmund in cui Nmecha gioca. Il giocatore tedesco farebbe parte del gruppo dei 'Giocatori in Dio', fondato dall'ex calciatore del Crystal Palace John Bostock, e che secondo una recente inchiesta della tv ARD avrebbe posizioni omofobe e discriminatorie.