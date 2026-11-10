A Gigio Donnarumma il premio "Costruiamo Gentilezza nello Sport"

Oggi a Coverciano il capitano della Nazionale Gianluigi Donnarumma ha ricevuto il premio 'Costruiamo Gentilezza nello Sport'. La motivazione: aver deciso in occasione del suo matrimonio di chiedere agli invitati non regali ma una donazione ai piccoli pazienti di un ospedale di Napoli. Il Premio, nato nel 2022 dall'esempio di un altro portiere azzurro, Guglielmo Vicario che accolse una famiglia fuggita dalla guerra, è nato da un'idea di Gaia Simonetti ed è frutto della sinergia tra l'Ussi Toscana e l'Associazione Costruiamo Gentilezza di Luca Nardi. A Donnarumma è stata consegnata la maglia ufficiale di Ambasciatore disegnata dai bambini e dalle bambine che sempre più spesso segnalano gesti speciali. Sul retro della maglia è impressa la storica frase di Nelson Mandela 'Lo sport ha il potere di cambiare il mondo'.