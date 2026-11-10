Italia, Zaniolo: "Difficile lasciare il ritiro, rispettate la mia sfera privata"

"Lasciare Coverciano non è stato facile, ho preso questa decisione per motivi strettamente personali, vestire l'azzurro è sempre motivo di orgoglio. Grazie al Mister, allo staff e ai compagni per la vicinanza". Così Nicolò Zaniolo attraverso il proprio account Instagram ha confermato le ragioni che lo hanno portato oggi a chiedere il permesso di lasciare il ritiro della Nazionale che sta preparando le gare di Nations League contro Francia e Belgio. "Chiedo solo che la mia sfera privata venga rispettata, senza dar credito a ricostruzioni che non mi appartengono - la richiesta avanzata dal giocatore dell'Udinese che ha disputato l'ultima gara in azzurro nel marzo 2024 - Questa maglia la porto nel cuore e continuerò a lavorare ogni giorno per tornare ad indossarla".