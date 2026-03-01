Roma, Gasperini convoca Dybala per la sfida con la Juventus

Gian Piero Gasperini convoca Paulo Dybala. L'argentino questa sera sarà in panchina per la sfida dell'Olimpico contro la Juventus dopo che già nei giorni scorsi era tornato ad allenarsi in gruppo. "Sta meglio, ma non è in condizione di giocare", aveva detto ieri il tecnico, riferendosi a una possibile partenza da titolare. Dybala sarà però a disposizione a gara in corso, mentre dall'inizio si va verso la coppia Pellegrini-Pisilli con Malen davanti.