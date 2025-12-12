Liverpool, Slot: "Parlerò con Salah e deciderò se giocherà contro il Brighton"

"Parlerò con Salah questa mattina. E l'esito di quella conversazione determinerà come andranno le cose per sabato". Così il tecnico del Liverpool, Arne Slot, alla vigilia della sfida di Premier League contro il Brighton, in merito al caso riguardante l'attaccante egiziano Mohamed Salah, escluso dalla sfida di Champions League contro l'Inter dopo aver dichiarato di essere stato "buttato sotto l'autobus" dal club dopo il pareggio di sabato a Leeds. "Ciò di cui ho bisogno è una conversazione con lui. Non c'è molto altro che possa dire. Credo che ci siano state molte conversazioni tra i suoi rappresentanti e i nostri, dall'ultima settimana. Voglio che resti? La prossima volta che parlerò di Momo sarà con lui. Non vedo perché non vorrei che restasse", ha concluso.