Udinese, emergenza a sinistra contro il Napoli

In vista della sfida contro il Napoli di domenica, è vera e propria emergenza sulla corsia di sinistra per l'Udinese. Kamara, ai box dal 26 novembre per una fascite plantare al piede destro, dovrebbe provare a stringere i denti ma le sue condizioni non gli garantiscono ancora i 90 minuti. Brutte notizie anche per Zemura, alle prese con une lesione al flessore della coscia destra: sarà indisponibile almeno per un mese. Avanza, dunque, Rui Modesto, già in azione alla scorsa giornata contro il Genoa.