Calcio

Benzema si candida per i Mondiali: "Se la Francia mi chiama vado"

12 Dic 2025 - 11:25
© Getty Images

© Getty Images

Karim Benzema si ricandida per un posto in nazionale. In vista dei mondiali 2026, l'attaccante 37enne in forza Al-Ittihad, che con la Francia non ha avuto un rapporto troppo lineare, si dice pronto a rispondere si a una eventuale convocazione: "Chi può rifiutare un Mondiale? Se la Francia mi chiama andrò senza dubbio" ha detto il giocatore in una intervista a L'Equipe. Benzema vanta 97 presenze con i Bleus, ma è molto improbabile che il ct Deschamps lo convochi come ha fatto del resto negli ultimi tempi: lasciato fuori per il caso sex tape, era poi stato reintegrato. Intanto però per il futuro della panchina francese - visto che Didier Deschamps lascerà dopo i mondiali e 14 anni da ct - Benzema vota Zinedine Zidan. Affidare le redini della Nazionale al vincitore del Pallone d'Oro del 1998 sarebbe un'ottima scelta. "Se Zizou dovesse mai diventare allenatore della nazionale francese, gli auguro tutto il meglio - ha sottolineato il giocatore -. In ogni caso, Zizou vincerà. Non importa il club, la nazionale: ovunque vincerà lui". 

