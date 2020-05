L'entusiasmo di Ospina: "Coppa Italia arriviamo! Non vediamo l'ora"

LA RIPARTENZA

"La ripartenza del calcio è una bella notizia. Speriamo che tutto vada bene e si possa finire il campionato. In questo periodo sono stato bene perché ero con la mia famiglia. Ma avevamo voglia di toccare di nuovo la palla e adesso abbiamo voglia di tornare a giocare le partite". Queste le parole di Daniel Ospina, portiere del Napoli, a radio KKN. "Adesso che sappiamo le date, pensiamo alla Coppa Italia. Abbiamo queste due settimane prima di ripartire e dobbiamo fare il massimo per arrivare bene a questo match".

"Sappiamo di avere la possibilità di vincere un trofeo, ed è un bell'obiettivo. Di fronte c'è una squadra forte come l'Inter, ma noi coi nostri giocatori sappiamo di poter andare avanti e raggiungere la finale. Con Gattuso stiamo facendo le cose bene. Lui dà fiducia, chiede di lavorare bene e questo è importante. Abbiamo anche l'appuntamento con la Champions ma c'è tutto il tempo per preparare questa partita speciale. Possiamo fare un grande match, sappiamo che il Barça ha tantissimi giocatori forti, ma in una partita secca può succedere di tutto".

Sul suo giovane collega Meret, poi, Ospina ha aggiunto: "Sono convinto che possa diventare uno dei migliori d'Europa. Ha grandi qualità, sta lavorando bene e se continua su questa strada sarà un portiere importantissimo per l'Italia. Noi abbiamo un bel rapporto".

Ospina ha anche parlato delle differenze tra Premier League e Serie A. "Il campionato italiano è simile al Sudamerica. C'è tanta passione in tutti gli stadi, le persone pensano molto al calcio e questo è bellissimo. In Premier League c'è più organizzazione, gli stadi sono pieni e questa è la piccola differenza. A Napoli mi sento come in Colombia, la passione che c'è qui è grandissima. Tutti tifano Napoli, tutti pensano al Napoli. Ed è bello".