La carica del Maradona per un Napoli a tinte inglesi: Conte sa come fare en plein

Il pari in rimonta con l'Inter ha dato grande fiducia al Napoli che però adesso deve riprendere a vincere per cullare ancora il sogno scudetto. E gli azzurri, che con la Fiorentina domenica potranno contare sull'appoggio di un Maradona quasi sold-out, sanno come si fa: Di Lorenzo e compagni, nel girone d'andata, hanno già battuto gli avversari che il calendario gli metterà davanti da qui a maggio. Non serve un'impresa quindi, bensì solo un Napoli sprint che dovrebbe scendere in campo contro la viola con il 3-5-2 già visto con l'Inter. Salvo cambiare a gara in corso in attesa di un ritorno fisso al tridente.