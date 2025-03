Il Napoli sfida anche il lunch match: con il Venezia per sfatare il tabù

Ultimo della serie a Como, con quell'autorete clamorosa di Rahmani a svegliare di soprassalto un Napoli poi capace di raddrizzarla con Raspadori, prima però del calo finale e della rete decisiva di Diao per i lariani. Molto più pesante la caduta senza appello al Maradona contro l'Atalanta nel girone di andata, uno 0-3 dimostrazione di forza della Gasperini band, con la doppietta di Lookman e il sigillo di Retegui, e un allarme rosso suonato per tempo, a inizio novembre, in casa partenopea. Due indizi fanno una prova e per evitare altri contrattempi a Castel volturno l'avvicinamento alla gara con gli arancioneroverdi è scandito in questa settimana da allenamenti nell'orario mal digerito dagli azzurri, anche l'unica vittoria nei tre precedenti di questo campionato, a Empoli con rigore di Kvaratskelia, era stata più che sofferta.