Il Napoli ritrova Natan, ma perde Rrahmani: niente Empoli per giocare con il Kosovo

IL CASO

Il centrale dovrà scendere in campo nel recupero della gara tra il Kosovo e Israele nelle qualificazioni a Euro: domenica non sarà disponibile

E meno male che, smaltita la giornata di squalifica, ci sarà almeno Natan. Contro l'Empoli, domenica prossima, il Napoli dovrà infatti fare a meno di Rrahmani, finito al centro di un caso più unico che raro: il centrale di Garcia, infatti, è stato convocato dalla sua nazionale, il Kosovo, per la gara di domenica sera contro Israele. Partita rinviata per i noti fatti della Striscia di Gaza, e che la Uefa ha inserito in un calendario anche per lei particolarmente folto, senza preoccuparsi troppo degli impegni dei vari club. Sulla carta il Napoli, come scrive il Mattino, avrebbe potuto chiedere lo spostamento della gara del Maradona contro i toscani, ma le possibilità di ottenere un successo sarebbero state pochissime come minimo sarebbe stato lo spazio per ricalendizzare la partita. Quindi niente Empoli per Rrahmani e Ostigard al fianco del centrale brasiliano.

La questione ha il peso che ha perché fortunatamente sulla strada del Napoli c'è l'Empoli, avversario non di primo piano, perché in realtà avrebbe potuto essere ben più scomoda. Il punto è semplice: la Fifa, infatti, in via straordinaria, ha previsto un'eccezione al regolamento che disciplina il rilascio dei calciatori e che costringe di fatto Rrahmani a raggiungere Pristina, sede dell'incontro, già venerdì anche se c'è il campionato. Pena, la squalifica. Quindi zero vie d'uscita. Tra l'altro Kosovo-Israele ha un'importanza chiave per le due nazionali, che si giocano il terzo posto nel girone che vale il pass per i playoff dell'Europeo. Insomma, presentarsi a Pristina è una scelta più che obbligata.

Rrahmani sarà quindi in campo domani sera contro l'Union in Champions e saluterà poi la truppa, per riaggregarsi al gruppo lunedì prossimo. Per buona pace di Garcia, che avrà quindi le scelte una volta ancora obbligate in difesa.

