Napoli, Osimhen torna in città: sarà in tribuna con l'Union e mette il Real nel mirino

IL RIENTRO

L'attaccante pronto a far rientro dalla Nigeria: Garcia punta ad averlo per il big match del 29 novembre

Il Napoli è pronto a riabbracciare Victor Osimhen. Come riporta Il Mattino, infatti, l'attaccante nigeriano farà rientro da Lagos nella giornata di mercoledì e sarà in tribuna per assistere alla sfida di Champions League tra i suoi compagni e l'Union Berlino. Dopodiché si sottoporrà a nuovi accertamenti per valutare come procede il recupero dall'infortunio muscolare rimediato in nazionale: l'obiettivo di Rudi Garcia è riaverlo a disposizione per la penultima gara del Gruppo C, quella contro il Real Madrid.

Osimhen, con l'ok di De Laurentiis, era rimasto a lavorare in Nigeria dopo la lesione al bicipite femorale accusata durante l'ultima sosta per le nazionali e in questo periodo ha svolto un programma di lavoro personalizzato.

Ora però il suo rientro in Italia è imminente: il bomber azzurro farà il tifo dalla tribuna del "Maradona" in occasione della sfida contro Bonucci e Gosens, che per altro potrebbe regalare ai suoi una bella fetta di qualificazione. Dopodiché proseguirà la riabilitazione a Castel Volturno e dopo la sosta punta ad essere nuovamente a disposizione del tecnico.

