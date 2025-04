Il Napoli gioca un tempo e poi sparisce, ma nella lotta con l'Inter ha il vantaggio del calendario

Nulla è cambiato tra Napoli e Inter se non che manca una giornata in meno alla fine del campionato. Il bicchiere mezzo pieno è rappresentato dal fatto che dopo il Bologna i big match sono finiti e nelle ultime 7 giornate sulla carta il Napoli ha un calendario migliore rispetto all'Inter, impegnata tra l'altro su tre fronti. Il bicchiere mezzo vuoto è il fatto di non aver approfittato del mezzo passo falso dei nerazzurri e di non essere riusciti a gestire il vantaggio firmato da un capolavoro di forza e tecnica di Anguissa. A distanza di due giorni e con avversari non di certo paragonabili, Napoli e Inter hanno in comune il fatto di aver giocato entrambe un ottimo primo tempo e di essere quasi completamente spariti nella ripresa. Segnali che acido lattico e stanchezza mentale si stanno facendo sentire in questo avvincente finale di stagione.