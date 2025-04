Serie A: Bologna-Napoli 1-1, capolavori di Anguissa e Ndoye, Conte a -3 dall'Inter

LE STATISTICHE

Il Bologna ha trovato la rete in 12 incontri casalinghi di fila in una stagione di Serie A per la prima volta da marzo 1975.

Il Napoli ha pareggiato quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A (1P), tanti pareggi quanti nelle 15 gare esterne precedenti.

Prima di Dan Ndoye, l'ultimo giocatore del Bologna ad aver trovato la rete in quattro presenze casalinghe di fila in Serie A era stato Musa Barrow, nel luglio 2020.

Con cinque gol e tre assist, Dan Ndoye è il giocatore di Serie A che è stato coinvolto in più reti in tutte le competizioni da inizio febbraio (otto).

Grazie a Frank Anguissa e Scott McTominay, il Napoli è l'unica squadra con due centrocampisti centrali che hanno segnato più di cinque gol in questa Serie A.

Frank Anguissa ha realizzato il suo sesto gol in questa Serie A, uno in più rispetto a quanti ne aveva segnati complessivamente nelle precedenti nove stagioni nei cinque grandi campionati europei.

Frank Anguissa ha realizzato quattro dei suoi nove gol in Serie A nel corso dei primi 20 minuti di gioco.

Jens Odgaard ha servito il suo primo assist in Serie A alla sua 37ª presenza e alla 18ª occasione creata nella competizione.

Jhon Lucumí ha disputato oggi la sua 100ª partita in tutte le competizioni con la maglia del Bologna; dal suo esordio con questa squadra nell’agosto 2022 è il calciatore di movimento con più gare giocate in rossoblù.

Billy Gilmour ha giocato la sua 100ª gara nei cinque grandi campionati europei (19 di queste in Serie A).