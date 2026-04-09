Conte tra sogno scudetto e l'Italia: il sogno è lasciare da campione

Sono 7 le partite che separano Antonio Conte e il Napoli dalla fine del campionato e chissà, anche il rapporto tra i due. Il mister azzurro è uno dei principali indiziati per ricoprire il ruolo di CT della nazionale, complice anche il volere di quest'ultimo, che non ha mai negato la possibilità di tornare a Coverciano, lì dove era partito per guidare l'Italia agli Europei del 2016. Una candidatura che sarebbe ben voluta da molti, compresi anche ex calciatori che sono stati allenati dal tecnico ex Juve e Inter, come espresso recentemente da Emanuele Giaccherini in un'intervista. Anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi a margine della conferenza "Sport Missione Comune" alla Camera dei Deputati, valuta il tecnico azzurro come uno dei possibili sostituiti di Gattuso: "Conte? Beh, è un grande allenatore". Le elezioni sono previste per il 22 giugno e successivamente ci sarà la scelta del CT. Ha poi continuato: "Sta facendo uno straordinario lavoro, poi saranno lui, il presidente De Laurentiis e la federazione a valutare le possibilità".