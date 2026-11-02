Napoli, allarme rosso per Allegri: 24 punti nelle ultime 20 giocate. E il confronto con Conte è impietoso
Il tecnico in crisi di risultati: dal finale disastroso col Milan all'avvio stentato con gli azzurri. E il fantasma di Antonio rimane ingombrante...
In questo momento piove sul bagnato in casa Allegri. La sconfitta di Torino apre definitivamente la crisi del Napoli e, forse, l'inizio del declino di un tecnico che ha fatto la storia come Max. L'avvio di stagione degli azzurri non è stato esaltante: 14 punti in 10 partite (con già 4 sconfitte), doppiati dalla Lazio capolista, già 9 in meno del Como quarto. Di questo passo l'obiettivo della qualificazione Champions sembra davvero una chimera.
A peggiorare la situazione, il confronto con l'ultimo Napoli di Antonio Conte. A questo punto della stagione il tecnico salentino viaggiava con 8 punti in più. E nemmeno il conto degli infortunati, uno dei punti che veniva più spesso rinfacciato al salentino e alle sue preparazioni, viene in soccorso di Max. Già nella passata stagione gli azzurri avevano avuto l'infermeria molto affollata, ma quest'anno la situazione, se possibile, sembra ancora peggiore. Le sostituzioni di Di Lorenzo e De Bruyne a fine primo tempo contro la Juve hanno portato a 11 gli indisponibili in casa Napoli. Un vero problema se si pensa alle ultime due, fondamentali, partite prima della sosta: Porto fuori casa e Lazio in casa.
Due partite senza ritorno per il Napoli che se vuole avere speranza di rilanciarsi in campionato e in Europa non ha alternative alla vittoria. E per Allegri vincere sta iniziando a diventare un problema. Un paradosso per un tecnico che in A ha quasi il 60 per cento di successi in carriera (326 vittorie su 554 partite giocate) ma sembra essersi dimenticato come si vince. Prendendo in considerazione le ultime 10 della scorsa stagione, quando Max allenava il Milan, e le prime 10 di questa sulla panchina del Napoli, il bilancio che ne esce è alquanto preoccupante: 24 punti in 20 partite disputate, 1,2 punti a partita, una media buona soltanto a evitare la retrocessione. Che sia la fine di Allegri? Forse ancora è presto per la sentenza definitiva, ma due indizi fanno quasi una prova.