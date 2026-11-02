Napoli, allarme rosso per Allegri: 24 punti nelle ultime 20 giocate. E il confronto con Conte è impietoso

Due partite senza ritorno per il Napoli che se vuole avere speranza di rilanciarsi in campionato e in Europa non ha alternative alla vittoria. E per Allegri vincere sta iniziando a diventare un problema. Un paradosso per un tecnico che in A ha quasi il 60 per cento di successi in carriera (326 vittorie su 554 partite giocate) ma sembra essersi dimenticato come si vince. Prendendo in considerazione le ultime 10 della scorsa stagione, quando Max allenava il Milan, e le prime 10 di questa sulla panchina del Napoli, il bilancio che ne esce è alquanto preoccupante: 24 punti in 20 partite disputate, 1,2 punti a partita, una media buona soltanto a evitare la retrocessione. Che sia la fine di Allegri? Forse ancora è presto per la sentenza definitiva, ma due indizi fanno quasi una prova.