Di Lorenzo non supera l'esame di inglese, ma il Napoli è squadra vera: Conte può pensare positivo

Non solo le parate di Milinkovic-Savic, attento e preciso anche oltre le aspettative e in piena scalata nelle gerarchie tra i pali, ma anche una dedizione e attenzione nel contrastare il Manchester City in inferiorità numerica che hanno creato non pochi grattacapi ai talenti di Guardiola. Per sbloccare il match, infatti, i Citizens hanno dovuto pescare nel cilindro del talento di Foden e Doku le giocate decisive che hanno segnato la partita. Fino ad allora invece il Napoli era riuscito a limitare le giocate degli inglesi, concedendo qualcosa - certamente - ma senza mai andare in apnea. Anzi, in parità numerica proprio la formazione di Conte aveva dato l'impressione di aver studiato al meglio il modo per colpire gli avversari in ripartenza. Tutto cambiato dall'espulsione di Di Lorenzo, sacrosanta e frutto di un errore di valutazione in chiusura, ma comunque impattante anche nelle analisi della contesa.