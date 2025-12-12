Parma, Keita: "Mi ispiro a Messi e Kanté"

Nel corso di un'intervista per il progetto "Gialloblu Youth Reporters", Mandela Keita ha raccontato il suo primo anno a Parma. Queste le parole del centrocampista gialloblù: "Il debutto al Tardini? Ho giocato contro l’Udinese, e ho preso subito rosso. La prima partita al Parma non è stata una bella partita, dopo venti minuti ho fatto due falli e subito rosso, la prima non è stata bella. Dopo molto meglio. Mi ispiro un po' a Messi perché è stato il più forte. Anche a Kanté, è un centrocampista molto forte e molto umile. Voglio essere come lui, avendo la testa bassa ed è un mio esempio".