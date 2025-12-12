Atalanta, Palladino: "Ripartire da partita con il Chelsea, serve continuità mentale"

Alla vigilia della sfida con il Cagliari, l'allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa: "Ci serve continuità, anche quella mentale. Dobbiamo ripartire dalla partita con il Chelsea perché è un nostro obbligo risalire in campionato: lo dobbiamo fare a testa bassa e con umiltà. Bisogna entrare in campo con fame e con lo spirito giusto, ormai il campionato italiano è molto equilibrato. Il Cagliari una squadra che si difende benissimo e che riparte altrettanto bene".