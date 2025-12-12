Cremonese, poche novità di formazione contro il Torino

© Getty Images
Dopo quelle contro Bologna e Lecce, la Cremonese proverà ad ottenere la terza vittoria consecutiva sabato pomeriggio sul campo del Torino. Lato formazione, Davide Nicola non dovrebbe cambiare molto. Gli unici ballottaggi riguardano le fasce, soprattutto quella di destra, dove Barbieri dovrebbe spuntarla su Zerbin. A sinistra, invece, Pezzella dovrebbe essere preferito a Floriani Mussolini. Sanabria, ex di turno, dovrebbe partire dalla panchina: in attacco spazio a Bonazzoli e Vardy.