Napoli, De Laurentiis: "Di Allegri non si può parlare. Obiettivi? Fare meglio in Europa"

"Quando annunciamo Allegri? Di Allegri non se ne può parlare fintanto che non lo avremo veramente e non lo presenteremo. Le scelte poi si fanno sulla continuità". Così il presidente Aurelio De Laurentiis, intercettato prima di salire sullo yacht dell'ambasciatore Usa Tilman J. Fertitta, sul nuovo allenatore del Napoli. Poi un passaggio sugli obiettivi degli azzurri per la prossima stagione: "Ambizioni per l'anno prossimo? Siamo l’unica squadra che è andata sempre più su. Dobbiamo restare lì e cercare di migliorare in Europa.
ADL ha vissuto a distanza anche l'elezione di Giovanni Malagò a nuovo presidente Figc: "La prima mossa di Malagò? Altro che prima mossa, c'è da rifondare tutto il sistema. Bisogna innanzitutto creare un tavolo di concertazione dove tutte le varie parti si devono confrontare e capire quello che non ha funzionato finora. Non è che uno deve parlare soltanto della nazionale. Se in tutta Europa il calcio è perdente da un punto di vista economico vuol dire che non funziona. Se invece lo sport negli Stati Uniti è sempre vincente significa che dobbiamo guardare lì". "Quando sento dire da Abete che il calcio è un fatto sociale, questo lo sappiamo tutti; ma che poi lui rinneghi che sia un'industria, seppur atipica, allora io trasecolo. Quando ho sentito le sue dichiarazioni a Los Angeles ho pensato 'ma cosa sta dicendo?'. Sono convinto che con Malagò non tanto il Napoli, ma tutto il calcio italiano dovrà sacrificarsi, pedalare, azzerare tutto e ricominciare. Perché il problema che ci distingue dagli americani è che loro vanno sempre avanti, noi rimaniamo stagnanti", ha aggiunto De Laurentiis.
Poi una battuta sulla possibilità di una cessione del Napoli e della presunta offerta recapitata da Matt Rizzetta, patron del Napoli Basket e imprenditore italoamericano: "È una persona estremamente simpatica. Sembra quasi appartenere a uno dei miei film. Però è simpatico, e con questo ho detto tutto".