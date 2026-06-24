NAPOLI

Napoli, De Laurentiis: "Di Allegri non si può parlare. Obiettivi? Fare meglio in Europa"

Il presidente degli azzurri tra l'annuncio di Max e l'elezione di Malagò trova il modo di tirare un frecciatina all'ex tecnico

24 Giu 2026 - 21:17
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

"Quando annunciamo Allegri? Di Allegri non se ne può parlare fintanto che non lo avremo veramente e non lo presenteremo. Le scelte poi si fanno sulla continuità". Così il presidente Aurelio De Laurentiis, intercettato prima di salire sullo yacht dell'ambasciatore Usa Tilman J. Fertitta, sul nuovo allenatore del Napoli. Poi un passaggio sugli obiettivi degli azzurri per la prossima stagione: "Ambizioni per l'anno prossimo? Siamo l’unica squadra che è andata sempre più su. Dobbiamo restare lì e cercare di migliorare in Europa.

Leggi anche

Napoli, sfida GiGa per la difesa: se non arriva Gila è pronto Gatti

ADL ha vissuto a distanza anche l'elezione di Giovanni Malagò a nuovo presidente Figc: "La prima mossa di Malagò? Altro che prima mossa, c'è da rifondare tutto il sistema. Bisogna innanzitutto creare un tavolo di concertazione dove tutte le varie parti si devono confrontare e capire quello che non ha funzionato finora. Non è che uno deve parlare soltanto della nazionale. Se in tutta Europa il calcio è perdente da un punto di vista economico vuol dire che non funziona. Se invece lo sport negli Stati Uniti è sempre vincente significa che dobbiamo guardare lì". "Quando sento dire da Abete che il calcio è un fatto sociale, questo lo sappiamo tutti; ma che poi lui rinneghi che sia un'industria, seppur atipica, allora io trasecolo. Quando ho sentito le sue dichiarazioni a Los Angeles ho pensato 'ma cosa sta dicendo?'. Sono convinto che con Malagò non tanto il Napoli, ma tutto il calcio italiano dovrà sacrificarsi, pedalare, azzerare tutto e ricominciare. Perché il problema che ci distingue dagli americani è che loro vanno sempre avanti, noi rimaniamo stagnanti", ha aggiunto De Laurentiis.

Leggi anche

Lukaku cì mette impegno ma combina davvero poco, per De Bruyne un solo lampo di genio

Poi una battuta sulla possibilità di una cessione del Napoli e della presunta offerta recapitata da Matt Rizzetta, patron del Napoli Basket e imprenditore italoamericano: "È una persona estremamente simpatica. Sembra quasi appartenere a uno dei miei film. Però è simpatico, e con questo ho detto tutto". 

Leggi anche

Spalletti, ritorno al futuro: a Lobotka le chiavi del centrocampo della Juve

napoli
mercato napoli
aurelio de laurentiis
massimiliano allegri
antonio conte
obiettivi

Ultimi video

01:29
Carnesecchi, la svolta

Carnesecchi, la svolta: la Juve ha scelto

01:06
DICH RONALDINHO SI PRESENTA AL RAVENNA PER SITO 24/6 DICH

Incredibile Ronaldinho! Le sue prime parole da giocatore del Ravenna

01:17
Raimondi: "Allegri-Napoli, ci siamo. Ecco chi sarà il ct dell'Italia"

Raimondi: "Allegri-Napoli, ci siamo. Ecco chi sarà il ct dell'Italia"

01:23
Il Napoli si trasforma

Il Napoli si trasforma

01:45
Gattuso-Lazio è ufficiale

Gattuso-Lazio, ora è ufficiale

03:19
Brasile, c'è la Scozia

Brasile, c'è la Scozia

01:00
PROMO RONALDINHO AL RAVENNA MCH

Ronaldihno al Ravenna, il video promo è uno show

00:37
Italia, svolta su Conte Ct

Italia, svolta su Conte Ct

01:29
Zaniolo, Lazio in vantaggio

Zaniolo, Lazio in vantaggio

01:14
Mercato Juventus: Carnesecchi colpo possibile

Mercato Juventus: Carnesecchi colpo possibile

01:56
Ecco il Napoli di Allegri

Ecco il Napoli di Allegri

01:30
Mercato Inter: sogno Nico Paz, certezza Palestra

Mercato Inter: sogno Nico Paz, certezza Palestra

01:55
Mancini 'core de Roma'

Mancini 'core de Roma': un rinnovo per sempre

01:47
Le mosse del Milan

Le mosse del Milan: pieni poteri ad Amorim

01:45
Juve, parlano gli ex

Juve, parlano gli ex: una stagione senza... rete

01:29
Carnesecchi, la svolta

Carnesecchi, la svolta: la Juve ha scelto

I più visti di Napoli

Allegri aspetta il Napoli in Sardegna. Vacanza, padel e discussioni con... Tare

AdL, messaggio ad Allegri: "Alla rosa non manca nulla. Chiedo personalità, umiltà ed entusiasmo"

Magia di Kvaratskhelia e Rrahmani: il Napoli batte l'Atalanta e riparte

Il polemico De Bruyne

Napoli: il polemico De Bruyne

Napoli implacabile: Osimeh ed Elmas rimontano la Dea, Spalletti in fuga

Spalletti: "Napoli più forte d'Europa? No, è giochino per farci cadere"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:24
Ravenna aspetta Ronaldinho, il sindaco: "Un evento indimenticabile"
14:03
Perde il contratto dopo aver annunciato la gravidanza: il Tas condanna la Lazio Women
13:51
Abodi: "Figc? Ora è più importante il programma rispetto all'ampio consenso"
 Pallone Serie A 2026/2027
11:12
Serie A: resi noti giorni e orari partite 2026/27
20:34
Curva nord del S.Nicola intitolata a Protti: "Ha conquistato cuore dei baresi"