Lukaku cì mette impegno ma combina davvero poco, per De Bruyne un solo lampo di genio

Quasi sempre solo contro tre difensori centrali iraniani, Romelu Lukaku ci mette da subito tutte le (non tantissime) energie che ha. Anche troppe, visto che dopo tre minuti si prende un cartellino giallo per fallo sul portiere. Troppa irruenza e troppo poca condizione fisica. Il CT Rudi Garcia è stato chiarissimo prima della partita: "Romelu non ha nelle gambe più di sessanta minuti". Il confronto con la prima partita dice che il centravanti del Napoli, in questo momento, può essere più efficace quando entra nell'ultima mezz'ora. Dall'inizio incide poco, va a sbattere contro il muro avversario. La forza fisica non gli basta, anche perché in questo momento ne ha addosso parecchia di meno rispetto a quando spaccava gli avversari a metà. In realtà Lukaku stringe i denti fino al 28' del secondo tempo quando esce sfinito per far posto a Theate, con il Belgio rimasto in dieci per l'espulsione di Ngoy.