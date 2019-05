De Laurentiis non si tiene: "Champions alla Juve? Ma che c... deve vincere"

31/05/2019

Sarri alla Juventus o meno, a Napoli la rivalità con i bianconeri è sempre ai massimi livelli. Il presidente Aurelio De Laurentiis è stato intercettato al suo arrivo alla stazione per la festa di Ancelotti e si è lasciato sfuggire uno sfogo abbastanza colorito: "Champions alla Juve? Ma che caz.. deve vincere, la mia delusione è che con pochi posti allo stadio fanno il doppio dell'incasso". Soluzione? "Bisogna togliere gli str... dallo stadio".



A Capri per festeggiare i 60 anni di Ancelotti, De Laurentiis ha parlato anche di mercato promettendo qualche scintilla: "Il Napoli sarà sicuramente rinforzato, ma ci vuole pazienza perché prima dobbiamo anche vendere. Stiamo riflettendo se prendere una prima o una seconda punta, ma presto Carlo avrà altri regali. Lunedì vi darò una notizia...".



Il primo colpo è stato Giovanni Di Lorenzo col terzino proveniente dall'Empoli che ha firmato un contratto per i prossimi cinque anni. L'annuncio prossimo potrebbe riguardare Veretout della Fiorentina.