Morte de Miguel, Owono rinuncia alla convocazione con la Guinea Equatoriale

06 Nov 2026 - 15:57
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jesus owono © instagram

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Jesús Lázaro Owono, portiere dell'Andorra coinvolto in uno scontro di gioco - durante la partita di Segunda División di lunedì contro il Tenerife - con l'attaccante Jesús de Miguel, deceduto il giorno dopo per arresto cardiaco, ha chiesto l'autorizzazione sia alla Federazione calcistica della Guinea Equatoriale sia allo staff tecnico del suo club di non unirsi alla nazionale e rimanere nell'Andorra. Lo fa sapere il ct della Guina Equatoriale, Vincenzo Alberto Annese, spiegando i motivi dell'assenza del portiere dalla rosa del Nzalang Nacional per le prossime partite contro lo Zimbabwe, valide per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027. " 

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Questi sono i giorni più difficili della mia vita. Faccio fatica a trovare le parole ed è molto difficile per me elaborare tutto ciò che è successo... So che ci saranno molte questioni da affrontare e affronterò qualsiasi cosa accada con il massimo rispetto. Ma in questo momento, onestamente, non riesco a pensare ad altro che a Gesù e al dolore che stiamo provando. Riposa in pace, Gesù", è lo stato d'animo espresso da Owono in un comunicato.

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