Morte de Miguel, Owono rinuncia alla convocazione con la Guinea Equatoriale

Questi sono i giorni più difficili della mia vita. Faccio fatica a trovare le parole ed è molto difficile per me elaborare tutto ciò che è successo... So che ci saranno molte questioni da affrontare e affronterò qualsiasi cosa accada con il massimo rispetto. Ma in questo momento, onestamente, non riesco a pensare ad altro che a Gesù e al dolore che stiamo provando. Riposa in pace, Gesù", è lo stato d'animo espresso da Owono in un comunicato.