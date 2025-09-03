I nostri lettori votano Napoli e De Bruyne: è degli azzurri il grande colpo del mercato

Plebiscito per l'ex City, che si prende il 43% delle preferenze. Alle sue spalle? L'esperto Modric
Sarà anche un paese calcisticamente per vecchi e che raccoglie le briciole lasciate sulla tavola dalla ricchissima Premier, ma sono proprio gli acquisti dei non più giovanissimi Kevin De Bruyne e Luka Modric a convincere maggiormente i nostri lettori. Sono i centrocampisti di Napoli e Milan a essere stati i più votati nel nostro sondaggio con in particolare il belga di Antonio Conte capace di raccogliere il 43% delle vostre preferenze contro il 20 dell'ex Real Madrid. Alle loro spalle è piaciuto l'acquisto last minute di Openda, rinforzo in attacco per la Juve di Igor Tudor. Quarta piazza, a sorpresa ma non troppo, per Vardy, fiore all'occhiello del mercato della neo-promossa Cremonese e centro di gravità dell'attenzione dei tifosi di tutta Italia.
Apprezzata anche la scelta Akanji da parte dell'Inter, anche se evidentemente considerata meno decisiva, e quella di Ferguson, nuovo centravanti della Roma di Gasperini. Raccolgono invece scarso consenso Morata, Dzeko e Zaniolo. Se De Bruyne è il miglior acquisto, il mercato più apprezzato è quello del Napoli (59%), seguito dalla Juventus (23%) e dal Milan (11%). Non convincono l'Inter (3%) e soprattutto l'Atalanta (1%).
