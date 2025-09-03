Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
IL BILANCIO

I nostri lettori votano Napoli e De Bruyne: è degli azzurri il grande colpo del mercato

Plebiscito per l'ex City, che si prende il 43% delle preferenze. Alle sue spalle? L'esperto Modric

03 Set 2025 - 10:51
© Getty Images

© Getty Images

Sarà anche un paese calcisticamente per vecchi e che raccoglie le briciole lasciate sulla tavola dalla ricchissima Premier, ma sono proprio gli acquisti dei non più giovanissimi Kevin De Bruyne e Luka Modric a convincere maggiormente i nostri lettori. Sono i centrocampisti di Napoli e Milan a essere stati i più votati nel nostro sondaggio con in particolare il belga di Antonio Conte capace di raccogliere il 43% delle vostre preferenze contro il 20 dell'ex Real Madrid. Alle loro spalle è piaciuto l'acquisto last minute di Openda, rinforzo in attacco per la Juve di Igor Tudor. Quarta piazza, a sorpresa ma non troppo, per Vardy, fiore all'occhiello del mercato della neo-promossa Cremonese e centro di gravità dell'attenzione dei tifosi di tutta Italia. 

DITE LA VOSTRA

Chi è il grande colpo del mercato 2025 in Serie A?

Akanji
Openda
Modric
De Bruyne
Ferguson
Morata
Vardy
Dzeko
Zaniolo
Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.

Apprezzata anche la scelta Akanji da parte dell'Inter, anche se evidentemente considerata meno decisiva, e quella di Ferguson, nuovo centravanti della Roma di Gasperini. Raccolgono invece scarso consenso Morata, Dzeko e Zaniolo. Se De Bruyne è il miglior acquisto, il mercato più apprezzato è quello del Napoli (59%), seguito dalla Juventus (23%) e dal Milan (11%). Non convincono l'Inter (3%) e soprattutto l'Atalanta (1%). 

DITE LA VOSTRA

Tra le grandi squadre chi ha fatto il mercato migliore?

Inter
Juventus
Milan
Napoli
Roma
Atalanta
Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:27
Calciomercato live

Calciomercato live

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:27
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Napoli regina del mercato, Inter, Milan e Juve si "salvano". Sorpresa Cremonese

Gigio vola da Guardiola, accordo City-Psg, affare da 40 milioni: "Sono contentissimo"

Alexander Isak - Premier League – 150 milioni

Neymar, CR7 e la new entry Isak: gli acquisti più costosi di ogni campionato

La Turchia spaventa Inter e Atalanta: le telenovelas Lookman e Calha non sono finite

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:30
Palermo senza portiere, l'obiettivo è Sepe
12:14
Barcellona, Fermin Lopez: "Chelsea? Mai voluto andarmene"
12:00
Sirene turche per Milik, su di lui il Samsunspor
11:15
Al Hilal, ecco il difensore per Inzaghi: preso Akcicek
10:20
Celtic, preso lo svincolato Iheanacho