Qualificazioni Mondiali 2026: tutto ok per la Spagna, Belgio esagerato. Cade la Germania

Nella giornata del turno di “riposo” della Finlandia arrivano due pareggi per 1-1 nel Gruppo G: l’Olanda viene ripresa dalla Polonia, mentre la Lituania si salva nel finale in casa contro Malta. La Nazionale di Koeman sblocca la sua partita al 28’ con l’interista Dumfries, ma dopo non essere riuscita a chiudere i conti per tutto il secondo tempo vive la beffa del pareggio tardivo di Cash (80’). Nell’altra gara del girone i lituani dominano a lungo, ma all’83’ gli ospiti colpiscono con Satariano. Nel finale è caos totale: due espulsioni per parte (Utkus e Azzopardi) e il rigore al 96’ del torinese Gineitis che vale il pari. Olanda, Polonia e Finlandia sono appaiate a 7 punti, inseguono Lituania (3) e Malta (2).