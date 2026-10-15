De Bruyne-Napoli, un amore mai sbocciato: tutti i mal di pancia azzurri di KDB

Sensazioni poi confermate proprio da lui in un'intervista che aveva fatto discutere: "Il mister (Conte, ndr) ha una visione del calcio molto diversa dalla mia: abbiamo giocato in modo molto difensivo, con il baricentro molto basso. Non ho mai davvero giocato nel mio ruolo nell'arco di tutta la stagione", le bordate del belga che poi aveva anche rincarato la dose, non dando per scontata la sua permanenza: "Quest'anno ho capito quanto sia fondamentale per me il tipo di calcio che si gioca in una squadra. Deve essere anche divertente e questo aspetto un po' mi è mancato. L'anno scorso erano state fatte certe promesse sullo stile di gioco che però sono state disattese. Ho ancora un anno di contratto, ma voglio parlare prima con il club: molto dipenderà da che tipo di strategia verrà scelta".