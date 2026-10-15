IL CASO

De Bruyne-Napoli, un amore mai sbocciato: tutti i mal di pancia azzurri di KDB

Contro il Villarreal l'ultimo episodio di insofferenza del belga che, dopo più di un anno, non sembra ancora essersi completamente calato nel contesto napoletano

15 Ott 2026 - 11:10
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Il rapporto tra Kevin De Buyne e il Napoli continua a oscillare quasi fosse un titolo in borsa. È passato ormai più di un anno dal roboante approdo di KDB in Italia ma ancora non sembra essere del tutto sbocciato l'amore. L'ultimo episodio di insofferenza è stato in Chmapions League contro il Villarreal, quando Allegri gli chiedeva di abbassarsi in regia per favorire l'uscita palla da dietro e lasciare spazio da attaccare a Scott McTominay. Il belga ha ignorato i richiami (non è una novità che la posizione di non gli piaccia particolarmente) e c'è anche chi giura di aver visto anche un gesto di stizza verso Allegri.

Leggi anche

La richiesta di Allegri, il gesto di stizza di De Bruyne: cos'è successo in Champions

Non si tratta del primo mal di pancia di De Bruyne che, soprattutto sotto la gestione Conte, non è mai sembrato completamente a suo agio a Napoli. Una tesi suffragata da tanti piccoli indizi. In molti, per esempio, non hanno visto bene il fatto che nell'ultima pausa per le nazionali KDB abbia scelto di rimanere fino all'ultimo in ritiro con il Belgio nonostante fosse squalificato per l'ultima partita. Scelta in continuità con quanto fatto un anno fa: dopo l'infortunio al bicipite femorale procuratosi calciando un rigore contro l'Inter, De Bruyne è sparito dai radar per mesi. È andato a curarsi in Belgio e, anche via social, non è sembrato particolarmente vicino alla squadra anche in un momento di gioia come la conquista della Supercoppa. 

Leggi anche

Poltano e Gilmour sbagliano molto, De Bruyne crolla. Si salvano solo Rrahmani e Di Lorenzo

Sensazioni poi confermate proprio da lui in un'intervista che aveva fatto discutere: "Il mister (Conte, ndr) ha una visione del calcio molto diversa dalla mia: abbiamo giocato in modo molto difensivo, con il baricentro molto basso. Non ho mai davvero giocato nel mio ruolo nell'arco di tutta la stagione", le bordate del belga che poi aveva anche rincarato la dose, non dando per scontata la sua permanenza: "Quest'anno ho capito quanto sia fondamentale per me il tipo di calcio che si gioca in una squadra. Deve essere anche divertente e questo aspetto un po' mi è mancato. L'anno scorso erano state fatte certe promesse sullo stile di gioco che però sono state disattese. Ho ancora un anno di contratto, ma voglio parlare prima con il club: molto dipenderà da che tipo di strategia verrà scelta". 

Il confronto con Allegri sembrava aver riportato la calma: Max voleva fare di KDB un totem, un po' come aveva fatto con Luka Modric al Milan. Finora in campionato, anche a causa di una condizione fisica non ideale, l'impiego del belga è stato abbastanza part-time. In più, il Napoli non sta brillando per il suo gioco offensivo. Forse anche così si spiega la frustrazione del belga che ancora non è riuscito a dimostrare di poter fare la differenza anche in Serie A. 

allegri
conte
kevin de bruyne
sfogo

Ultimi video

00:33
Sarri: "Carnesecchi? Non gli perdono nulla" DICH

Sarri: "Carnesecchi? Non gli perdono nulla"

03:46
DICH GOLLINI POST ROMA-REAL 14/10 DICH

Roma, Gollini: "Difficile da spiegare, sicuramente fa molto male"

00:41
mch seedorf allenatore corinthians

Seedorf riparte dal Corinthians: la presentazione

00:49
DICH AMORIM 2 VIGILIA 14/10 DICH

Amorim: "Camarda è pronto, lui ama giocare nel Milan"

00:52
DICH AMORIM 1 VIGILIA 14/10 DICH

Amorim: "Le critiche sono normali in un grande club. La squadra migliora"

00:55
DICH PAVLOVIC VIGILIA 14/10 DICH

Pavlovic: "Felice e orgoglioso del rinnovo. Il modulo? Basta sapere cosa fare"

02:31
DICH SPALLETTI 1 VIGILIA VIGO 14/10 DICH

Juve, Spalletti: "Vogliamo vivere fino in fondo il percorso europeo, senza tensione"

01:07
DICH CONCEICAO VIGILIA VIGO 14/10 DICH

Conceiçao: "Dobbiamo migliorare tutti, serve fare il possibile per prenderci i tre punti"

00:41
DICH SPALLETTI 2 VIGILIA VIGO 14/10 DICH

Juve, Spalletti: "Fondamentale cambiare, abbiamo una rosa forte"

00:32
Europa League: domani Celta Vigo-Juventus

Europa League: domani Celta Vigo-Juventus

00:28
Europa League: domani Salisburgo-Milan

Europa League: domani Salisburgo-Milan

01:32
Amorim e Spalletti, pressione alle stelle

Amorim e Spalletti, pressione alle stelle

01:39
Champions, stasera serve una Roma "Real"

Champions, stasera serve una Roma "Real"

01:19
Inter, di chi è la colpa?

Inter, di chi è la colpa?

03:43
DICH CARNESECCHI: "DONNARUMMA' E' IL NOSTRO HAALAND"

Atalanta, Carnesecchi: "Donnarumma? È il nostro Haaland"

00:33
Sarri: "Carnesecchi? Non gli perdono nulla" DICH

Sarri: "Carnesecchi? Non gli perdono nulla"

I più visti di Napoli

De Laurentiis: "Mai avuto dubbi su Allegri, finalmente si è rimesso a tre dietro"

Noa Lang elogia Allegri e attacca Conte. Ciro Ferrara lo bacchetta: "Non si fa così"

Napoli che vince non si cambia, o quasi: Allegri pensa a tre novità per la Champions

DICH ALLEGRI PRE FROSINONE 3 PER SITO 9/10 DICH

Allegri e i calcoli: "Con Orsato aumentato gioco effettivo che pesa a fine anno"

Allegri: "De Bruyne meglio da play ma lui ha idee diverse. Sul rigore... "

De Bruyne fa doppietta e Lang torna al gol: Allegri aggancia il Frosinone

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:27
Champions League: 'tipicamente mourinhesca', l'Équipe sulla vittoria del Real
Logo Manchester City
11:07
Caso Manchester City, la Premier accelera: c'è la data del verdetto
10:47
Milan, in Austria la grande chance per il riscatto europeo: "Il Salisburgo è a pezzi"
10:30
Inter, perché Carlos Augusto non è entrato contro il Bruges
Sede Inter
10:13
Inter, sirene dal Qatar per Oaktree: "Contatti preliminari"