CHAMPIONS LEAGUE

Villareal-Napoli, le pagelle: Poltano e Gilmor sbagliano molto e De Bruyne crolla

Molti bocciati tra gli azzurri, Giovane troppo timido e McTominay molto in ritardo di condizione

di Enzo Palladini
13 Ott 2026 - 22:58
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NAPOLI 

Milinkovic-Savic 6 - Nn gli si possono dare colpe sui gol, per il resto solo parate abbastanza semplici. 

Rafa Marin 6 - Tornare dove è stato titolare gli fa bene, affronta la gara con una sicurezza superiore rispetto ai suoi standard, con alcune uscite coraggiose. 

Dal 27' st Lucca 5,5 - Cerca di sfruttare qualche pallone vagante e di usare la sua stazza, ma il Napoli non ne ha già più. 

Rrahmani 6 - Un inizio sontuoso, con il gol dell'1-0 segnato sfruttando la prima palla inattiva della partita, poi subito un paio di chiusure da grande difensore quale è. Resta comunque una delle anime di questa squadra, anche se nella fase centrale del primo tempo va un po' in crisi anche lui. 

Badiashile 5,5 - Spesso si trova senza l'avversario diretto da marcare e questo diventa un problema, nel primo tempo. Nella ripresa, quando Allegri mette i giocatori offensivi, anche l'ex Chelsea fa la sua parte. poi però resta immobile sul gol del 3-1. 

Politano 5 - Il suo inizio è timoroso, si fa vedere solamente con un cross per Hojlund (traversa) poco prima di commettere l'errore tremendo che porta all'1-1 di Mikautadze. 

Dal 15' st Neres 5,5 - Qualche spunto interessante, anche se non è ancora nelle condizioni ideali per incidere davvero. 

Gilmour 5 - L'assist per l'1-0 di Rrahmani è una giocata fatata. Molto meno magici sono alcuni errori commessi dopo, nel momento in cui gli azzurri perdono il controllo della partita.

Dal 27' st Lobotka 5,5 - Quando entra non ha molte possibilitè di raddrizzare la situazione. 

McTominay 5.5 - Non gli si può chiedere la luna dopo lo stop per l'intervento al cuore. In qualche occasione tira fuori la sua classica fiammata. Un paio di volte, non di più, poi cala parecchio. 

Dal 15' st Spinazzola 5,5 - Va a presidiare una fascia sinistra dove però lo spazio da sfruttare è veramente poco. 

Di Lorenzo 6 - Il fatto di giocare a sinistra non lo indispettisce, il suo salire e scendere sulla fascia è un riferimento preciso per i movimenti dei compagni. 

Giovane 5,5 - Schierato titolare a sorpresa, si perde un po' sulla zona sinistra dell'attacco dopo un inizio promettente. Però almeno si impegna per dare una mano in fase di non possesso infatti a un certo punto non ne ha più. 

Dal 15' st Lang 5 - Pocoo cercato e soprattutto poco propositivo nella mezz'ora che gli viene concessa, 

De Bruyne 5,5 - Predica nel deserto per un tempo. Quando prende la palla ha sempre qualche buona idea, ma non sempre i compagni capiscono velocemente il suo pensiero. Nel secondo tempo è praticamente nullo, sfinito. 

Hojlund 6 - Lotta, come spesso accade, da solo contro diversi difensori, Colpisce una traversa all'inizio, accetta lo scontro fisico come suo solito. Era e resta un attaccante di altissimo livello anche per la Champions, ma senza essere assistito è dura anche per lui. 

Allenatore Allegri 5 - La squadra perde troppo facilmente il controllo della partita e anche dopo alcuni cambi non ritrova un minimo di pericolosità. 

VILLARREAL 

Luiz Junior 6; Mouriño 7, Pau Navarro 6, Renato Veiga 6,5, Carlos Romero 6; Santi Comesaña 7 (39' st Ayoze Perez sv), Saliba 7, Gueye 7 (39' st Sergi Cardona sv), Alberto Moleiro 6,5 (23' st Foyth); Gerard Moreno 7 (21' st Oluwaseyi 6,5), Mikautadze 7 (21' st Freeman 6,5). Allenatore Iñigo Pérez 6,5. 

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