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Napoli, confronto De Bruyne-Allegri in campo: il retroscena di Champions League

Il tecnico voleva il belga in regia, il giocatore ha fatto di testa sua: cosa succederà contro il Venezia?

15 Ott 2026 - 09:53
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La seconda sconfitta del Napoli in Champions League continua a far parlare non solo per il risultato ma per il confronto tra Massimiliano Allegri e Kevin De Bruyne, avvenuto in campo nella parte finale della prima frazione di gioco, con la squadra azzurra in affanno nel tentativo di raddrizzare la partita. Le telecamere hanno immortalato l'insofferenza del tecnico toscano di fronte ai ripetuti rifiuti del centrocampista belga nel recepire le indicazioni tattiche.

Dalla panchina Allegri ha cercato a più riprese di richiamare l'attenzione di De Bruyne, urlando a gran voce il suo nome per chiedergli di arretrare in posizione di regia sia per dare una mano in impostazione che per toglierlo dalla marcatura asfissiante degli avversari. Inoltre il tecnico azzurro pensava così di dare più libertà a McTominay per favorirne gli inserimenti verso l'area avversaria.

De Bruyne ha ignorato i richiami (non è una novità che la posizione di regista non gli piaccia particolarmente) e c'è anche chi giura di aver visto un gesto di stizza verso Allegri il quale, in un primo momento, ha valutato l'ipotesi di una sostituzione inserendo Neres. L'intervallo deve aver poi sistemato tutto visto che KDB è poi rimasto in campo tutta la partita.

Ieri il confronto a Castel Volturno è stato con tutta la squadra segno che non sono rimaste scorie, chiaro che contro il Venezia l'ex Manchester City potrebbe anche cominciare dalla panchina, sia per quanto visto a Vila-real sia per una questione di dosaggio delle energie fisiche.

Villarreal-Napoli, le foto del match

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