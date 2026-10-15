Napoli, confronto De Bruyne-Allegri in campo: il retroscena di Champions League

De Bruyne ha ignorato i richiami (non è una novità che la posizione di regista non gli piaccia particolarmente) e c'è anche chi giura di aver visto un gesto di stizza verso Allegri il quale, in un primo momento, ha valutato l'ipotesi di una sostituzione inserendo Neres. L'intervallo deve aver poi sistemato tutto visto che KDB è poi rimasto in campo tutta la partita.