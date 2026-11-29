Problemi per Donyell Malen nel corso di Roma-Monza. L'olandese, a segno con la rete che ha sbloccato il match, ha inziato a zoppicare in maniera evidente dopo essere stato toccato duramente alla caviglia da Goglichidze, difensore dei brianzoli. Nonostante il fastidio, l'ex Aston Villa ha preferito restare in campo per tutta la prima frazione, salvo poi non rientrare in campo dopo l'intervallo. Al suo posto Santiago Castro. Le condizioni della punta giallorossa andranno monitorate nelle prossime ore: da qui alla pausa natalizia, la Roma dovrà affrontare Bologna, Lazio e Juve in campionato e lo Sporting Lisbona in Champions.