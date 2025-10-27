De Bruyne, 2025 finito: occhio al precedente di due anni fa

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, De Bruyne potrebbe sottoporsi già oggi agli esami e la speranza è che l'infortunio non abbia colpito la zona in cui è stato operato nel 2023. Se così fosse, l'intervento sarebbe praticamente scontato costringendo Conte a dover fare a meno della sua stella per moltissimo tempo. Due anni fa, in epoca City, Guardiola e il Belgio dovettero rinunciare a Kevin per le prime 30 partite della stagione. Senza operazione, invece, il centrocampista dovrebbe stare ai box per 2 o 3 mesi, ponendo comunque fine al suo 2025 in maglia azzurra.