De Bruyne, 2025 finito: occhio al precedente di due anni fa

Per il belga si teme una lesione di alto grado: la speranza è che non abbia interessato la zona operata ai tempi del City
L'infortunio di Kevin De Bruyne è la grande nota dolente della vittoria del Napoli sull'Inter. Se da un lato club e tifosi possono tornare a sorridere dopo le sconfitte contro Psv e Torino, dall'altro sono tutti con il fiato sospeso per le condizioni del belga.
Subito dopo il rigore segnato contro i nerazzurri, l'ex Manchester City si tocca la coscia destra ed è costretto a lasciare il terreno di gioco: tornerà a bordo campo in stampelle per seguire il resto della sfida. Le sensazioni, ad oggi, sono tutt'altro che positive. Il sospetto è che si tratti di una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra e, visti i precedenti, lo stop potrebbe essere parecchio lungo.
Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, De Bruyne potrebbe sottoporsi già oggi agli esami e la speranza è che l'infortunio non abbia colpito la zona in cui è stato operato nel 2023. Se così fosse, l'intervento sarebbe praticamente scontato costringendo Conte a dover fare a meno della sua stella per moltissimo tempo. Due anni fa, in epoca City, Guardiola e il Belgio dovettero rinunciare a Kevin per le prime 30 partite della stagione. Senza operazione, invece, il centrocampista dovrebbe stare ai box per 2 o 3 mesi, ponendo comunque fine al suo 2025 in maglia azzurra.
Per il Napoli è tempo di riflessioni per un'eventuale modifica della lista Champions. In caso di grave infortunio di un calciatore (con stop di almeno due mesi), infatti, il regolamento permette di sostituirlo con un altro inizialmente non inserito. Se gli esami di De Bruyne confermassero i sospetti, il club potrebbe valutare di ripescare uno tra Marianucci e Mazzocchi.
Insomma, senza l'esito dei controlli è praticamente impossibile pianificare le prossime mosse ma, seppur lungo, uno stop di due o tre mesi potrebbe essere una magra consolazione.