Morto Silvano Bini, ex presidente dell'Empoli

È morto a 96 anni Silvano Bini, storico dirigente dell'Empoli Calcio. Per circa mezzo secolo, dal 1947 al 1996, Bini ha ricoperto ruoli nella società azzurra fino a diventarne presidente: entrato diciottenne come segretario è stato anche direttore generale e direttore sportivo. Durante la sua esperienza nel club empolese ha scoperto tantissimi giocatori di livello, come Antonio Di Natale o Vincenzo Montella, che sono partiti da Empoli per sbocciare anche tra le big della A. "Silvano Bini è stato un empolese che ha vissuto quaggiù lasciando un segno. Il segno nello sport, il segno in una società nata e cresciuta moltissimo al punto da confrontarsi con le big, il segno per i tanti talenti scoperti. Oggi Empoli perde uno dei suoi saggi, un nonno speciale che gli voleva tanto bene", così Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli.