Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Morto Silvano Bini, ex presidente dell'Empoli

27 Ott 2025 - 13:15

È morto a 96 anni Silvano Bini, storico dirigente dell'Empoli Calcio. Per circa mezzo secolo, dal 1947 al 1996, Bini ha ricoperto ruoli nella società azzurra fino a diventarne presidente: entrato diciottenne come segretario è stato anche direttore generale e direttore sportivo. Durante la sua esperienza nel club empolese ha scoperto tantissimi giocatori di livello, come Antonio Di Natale o Vincenzo Montella, che sono partiti da Empoli per sbocciare anche tra le big della A. "Silvano Bini è stato un empolese che ha vissuto quaggiù lasciando un segno. Il segno nello sport, il segno in una società nata e cresciuta moltissimo al punto da confrontarsi con le big, il segno per i tanti talenti scoperti. Oggi Empoli perde uno dei suoi saggi, un nonno speciale che gli voleva tanto bene", così Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli.

Ultimi video

03:10
Lazio-Juventus 1-0: gli highlights

Lazio-Juventus 1-0: gli highlights

01:31
Juve, altra sconfitta

Trevisani: "Tudor era fuori dalla Juve già da 10 giorni, ecco perché"

01:14
Il primo gol in Serie A

Il primo gol in Serie A

01:29
Domani Atalanta-Milan

Domani Atalanta-Milan

01:51
Rivoluzione alla Juve

Rivoluzione alla Juve: via Tudor

01:33
È tornato McTominay

Il Napoli ritrova McTominay

01:29
Inter, che cosa resta

Inter, che cosa resta: Lautaro chiamato al riscatto

00:15
DICH ALLEGRI SU ESONERO TUDOR DICH

Allegri: "Dispiace per l'esonero di Tudor, è un ottimo allenatore"

01:11
DICH ALLEGRI SU ALTRO DICH

Allegri: "La nostra stagione si decide in 2 mesi"

01:43
DICH ALLEGRI PRE ATALANTA DICH

Allegri: "Pensiamo solo all'Atalanta. Ecco chi recuperiamo"

02:08
Sassuolo-Roma 0-1: gli highlights

Sassuolo-Roma 0-1: gli highlights

01:16
Basic: "Felicissimo per la vittoria"

Basic: "Felicissimo per la vittoria"

02:29
Tudor: "Rischio esonero? Nel calcio si vive così"

Tudor: "Rischio esonero? Nel calcio si vive così"

01:23
Locatelli: "Difficile trovare le parole"

Locatelli: "Difficile trovare le parole"

01:17
Fiorentina-Bologna 2-2: gli highlights

Fiorentina-Bologna 2-2: gli highlights

03:10
Lazio-Juventus 1-0: gli highlights

Lazio-Juventus 1-0: gli highlights

I più visti di Calcio

CURIOSITÀ CONFERENZA CHIVU 24/10 SRV

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

MCH GOL 950 DI RONALDO MCH

Cristiano Ronaldo segna il 950° gol in carriera

Domenica Real-Barcellona

Domenica Real-Barcellona

DICH GILARDINO POST MILAN DICH

Gilardino: "Sono inc... per il risultato"

VOX GIORNALISTI NICO PAZ 25/10 DICH

Nico Paz e il ritorno al Real: "Non perdono mai giocatori che controllano"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:29
Federcalcio russa: pronti a ospitare Euro 2032 al posto Italia
14:18
Juric: "Mi dispiace per Tudor, Juve la sua vita"
13:15
Morto Silvano Bini, ex presidente dell'Empoli
12:26
Mauro: "Var macchina infernale, una confusione terribile"
11:25
Real Madrid, Carvajal: "Battere il Barcellona in casa è meraviglioso"