Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
1 di 9
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

il precedente

Conte contro Chivu: dalla rissa al Tardini a Napoli-Inter

Rivivi l'acceso confronto tra Cristian Chivu e Antonio Conte durante Parma-Napoli. Insulti, espulsioni e le conseguenze sulla corsa scudetto.

di Stefano Fiore
24 Ott 2025 - 13:00
9 foto

Il destino della corsa scudetto della stagione 2024/25, quella tra il Napoli di Antonio Conte e l'Inter di Simone Inzaghi, si incrociò in una serata di maggio al Tardini di Parma, allenato da quel Cristian Chivu che oggi siede sulla panchina nerazzurra. E i due si troveranno di fronte proprio domani sera al Maradona dopo quel precedente a dir poco esplosivo.

La partita chiave: Parma-Napoli e la corsa scudetto

Era il 18 maggio 2025. L'Inter, in piena lotta per il titolo con il Napoli, spera in un "favore" da parte di Chivu, ex eroe del Triplete, affinché il suo Parma – in cerca di punti per la salvezza – fermasse i partenopei. La partita si rivela tesa e bloccata. Il Parma difende lo 0-0 (risultato ottimale per la salvezza), e viene accusato da Conte di fare ostruzionismo e perdere tempo. Il Napoli, dal canto suo, è visibilmente nervosissimo, poiché ogni minuto che passa senza segnare può significare allontanarsi dallo scudetto.

Insulti e cartellini rossi: la legge di Doveri

Al 90° minuto, con l'ambiente già elettrico, esplode la tensione. Conte se la prende duramente con Gagliardi, vice di Chivu ed ex collaboratore ai tempi della Nazionale ("Non vedi l’ora, pezzo di me… poi ti vengo a prendere" la ricostruzione delle parole usate dal tecnico salentino). Chivu, come da sua stessa ammissione a fine gara, si mette in mezzo "per separare" la rissa, finendo per essere coinvolto nel parapiglia. L'arbitro Doveri, viste anche le scintille per l'esultanza della panchina azzurra al pareggio della Lazio a San Siro contro l'Inter, decide quindi per la doppia espulsione: un cartellino rosso per Conte e uno per Chivu, entrambi allontanati in tribuna. "Sono il classico imbecille che si mette in mezzo a una rissa e piglia schiaffi. Non ho fatto niente, sono andato lì per separare" ironizzerà poi Chivu.

chivu
conte
rissa
tardini

Ultimi video

03:42
DICH GILARDINO PRE MILAN DICH

Gilardino: "Conosciamo la forza del Milan, ma nulla è scontato. Allegri? Un punto di ferimento"

01:04
MCH FLAMENGO-RACING LIBERTADORES 23/10 MCH

Libertadores: il Flamengo "degli italiani" batte il Racing al Maracana

01:13
MCH LDU-PALMEIRAS 24/10 MCH

Libertadores: la Liga de Quito strapazza il Palmeiras di Felipe Anderson

00:45
DICH GASPERINI POST VIKTORIA DICH

Gasp: "Dovbyk dà segnali fisici incoraggianti"

03:21
DICH PIOLI POST RAPID VIENNA DICH

Pioli: “La squadra mi ha dato ciò che avevo chiesto, ora determinati in campionato"

03:45
DICH DZEKO POST RAPID VIENNA DICH

Dzeko: “Io marcatore più anziano della Conference? Vent’anni che faccio questo mestiere…"

01:51
DICH NDOUR POST RAPID VIENNA DICH

Ndour: "Abbiamo giocato bene, il gol un po' fortunato ma contava essere lì"

01:41
STAND UP MANU CARRENO PRE REAL MADRID-BARCELLONA 23/10 SRV

Manu Carreno: "Clasico? Vale di più per il Barcellona, ma Xabi Alonso rischia"

01:33
Bologna e Fiorentina

Bologna e Fiorentina

02:03
Padova, torna Papu Gomez

Padova, torna Papu Gomez

01:42
Stasera Roma-Viktoria

Stasera Roma-Viktoria

01:46
Tomori e lo scudetto

Tomori e lo scudetto

01:44
Allegri invita alla calma

Allegri invita alla calma

01:34
La forza d'animo di Pio

La forza d'animo di Pio

01:45
Napoli, è crisi vera

Napoli, è crisi vera

03:42
DICH GILARDINO PRE MILAN DICH

Gilardino: "Conosciamo la forza del Milan, ma nulla è scontato. Allegri? Un punto di ferimento"

I più visti di Inter

Dumfries è incontenibile, Lautaro para a fa gol. Primo centro in Champions per Esposito

DICH ZIELINSKI IN MIX POST USG 21/10 DICH

Zielinski: "Ci siamo svegliati dopo due-tre schiaffi e abbiamo messo a posto le cose"

Dumfries-Lautaro-Calha-Pio, l'Union fa la forza: l'Inter passeggia e resta a punteggio pieno

DICH CHIVU IN CONF POST UNION 21/10 DICH EDL ok

Chivu: "Non ho fatto molto: ho ascoltato la squadra e l'ho abbracciata"

Inter e Milan alleate per portare l'NBA in Italia: si valuta l'acquisto dell'Olimpia Milano

Chivu partenza sprint: superati Mourinho e Inzaghi. Solo Spalletti ha fatto meglio di lui