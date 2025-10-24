Conte contro Chivu: dalla rissa al Tardini a Napoli-Inter

Era il 18 maggio 2025. L'Inter, in piena lotta per il titolo con il Napoli, spera in un "favore" da parte di Chivu, ex eroe del Triplete, affinché il suo Parma – in cerca di punti per la salvezza – fermasse i partenopei. La partita si rivela tesa e bloccata. Il Parma difende lo 0-0 (risultato ottimale per la salvezza), e viene accusato da Conte di fare ostruzionismo e perdere tempo. Il Napoli, dal canto suo, è visibilmente nervosissimo, poiché ogni minuto che passa senza segnare può significare allontanarsi dallo scudetto.