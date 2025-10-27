Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Mauro: "Var macchina infernale, una confusione terribile"

27 Ott 2025 - 12:26

"Sono stufo di parlare di moviola in campo. Chi sta davanti al monitor pensa di fare l'arbitro. A Napoli addirittura il guardalinee ha detto all'arbitro di assegnare il rigore". Così Massimo Mauro, ex centrocampista di Napoli e Juve, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul rigore delle polemiche di Napoli-Inter. "Sono tutti impazziti. Il Var è una macchina infernale che non rispecchia quello che succede in campo. Quando si riguarda un episodio c'è una confusione terribile. Sono tutti in difficoltà, non riescono a gestire questo strumento, che sarebbe fantastico se ci fosse un protocollo semplice L'arbitro deve arbitrare la partita e il Var interviene quando c'è un errore marchiano. Fine. Se può intervenire su qualsiasi buffetto, è una barzelletta. Per quanto riguarda il campo, il Napoli è stato troppo avvantaggiato dal rigore, però poi ha fatto la partita. Anche l'Inter ha giocato, sono due le squadre che si giocheranno lo scudetto fino in fondo". Tudor più vittima o più colpevole? "La Juve è da due anni che ha difficoltà a ricostruire. Dopo i campioni di 6-7 anni fa, ha fatto fatica a ritrovarli - aggiunge Mauro - Quelli buoni li ha venduti, avevano un sacco di italiani buoni e per fare cassa li ha dati via. Bisogna mettersi d'accordo e capire se la Juve deve mantenere il suo status da squadra che lotta per vincere campionato e coppe oppure deve ridimensionarsi e ballare tra il quarto e l'ottavo posto. La Juve di adesso ha buonissimi giocatori ma non ha quei 3-4 grandi campioni per il salto di qualità. Per prendere i campioni bisogna spendere o costruirli. Il settore giovanile fa un lavoro straordinario, ma poi quando arrivano a 22-23 anni li vendono. Le difficoltà sono legate anche al fatto che i nuovi dirigenti sono stati nominati molto tardi, hanno cominciato ad agosto, Tudor non era sicuro del posto e tutto questo poi si ripercuote sulle partite. La Juve non deve fare come l'anno scorso, non deve cambiare allenatore. Questi giocatori possono lottare per il quarto posto. Ma non di più". 

Ultimi video

03:10
Lazio-Juventus 1-0: gli highlights

Lazio-Juventus 1-0: gli highlights

01:31
Juve, altra sconfitta

Trevisani: "Tudor era fuori dalla Juve già da 10 giorni, ecco perché"

01:14
Il primo gol in Serie A

Il primo gol in Serie A

01:29
Domani Atalanta-Milan

Domani Atalanta-Milan

01:51
Rivoluzione alla Juve

Rivoluzione alla Juve: via Tudor

01:33
È tornato McTominay

Il Napoli ritrova McTominay

01:29
Inter, che cosa resta

Inter, che cosa resta: Lautaro chiamato al riscatto

00:15
DICH ALLEGRI SU ESONERO TUDOR DICH

Allegri: "Dispiace per l'esonero di Tudor, è un ottimo allenatore"

01:11
DICH ALLEGRI SU ALTRO DICH

Allegri: "La nostra stagione si decide in 2 mesi"

01:43
DICH ALLEGRI PRE ATALANTA DICH

Allegri: "Pensiamo solo all'Atalanta. Ecco chi recuperiamo"

02:08
Sassuolo-Roma 0-1: gli highlights

Sassuolo-Roma 0-1: gli highlights

01:16
Basic: "Felicissimo per la vittoria"

Basic: "Felicissimo per la vittoria"

02:29
Tudor: "Rischio esonero? Nel calcio si vive così"

Tudor: "Rischio esonero? Nel calcio si vive così"

01:23
Locatelli: "Difficile trovare le parole"

Locatelli: "Difficile trovare le parole"

01:17
Fiorentina-Bologna 2-2: gli highlights

Fiorentina-Bologna 2-2: gli highlights

03:10
Lazio-Juventus 1-0: gli highlights

Lazio-Juventus 1-0: gli highlights

I più visti di Calcio

CURIOSITÀ CONFERENZA CHIVU 24/10 SRV

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

MCH GOL 950 DI RONALDO MCH

Cristiano Ronaldo segna il 950° gol in carriera

Domenica Real-Barcellona

Domenica Real-Barcellona

DICH GILARDINO POST MILAN DICH

Gilardino: "Sono inc... per il risultato"

VOX GIORNALISTI NICO PAZ 25/10 DICH

Nico Paz e il ritorno al Real: "Non perdono mai giocatori che controllano"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:29
Federcalcio russa: pronti a ospitare Euro 2032 al posto Italia
14:18
Juric: "Mi dispiace per Tudor, Juve la sua vita"
13:15
Morto Silvano Bini, ex presidente dell'Empoli
12:26
Mauro: "Var macchina infernale, una confusione terribile"
11:25
Real Madrid, Carvajal: "Battere il Barcellona in casa è meraviglioso"