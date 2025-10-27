Trevisani: "Tudor esonerato già da Como"

Riccardo Trevisani commenta l'esonero di Igor Tudor: "Alla Juventus era come fosse finita già da dieci giorni, la squadra non aveva più un'idea".
"A me sembra che l'avventura di Igor Tudor alla Juventus fosse finita già da 10 giorni": Riccardo Trevisani, durante il tg di Sportmediaset, commenta così l'esonero del tecnico croato ricordando le sue parolòe nella conferenza stampa alla vigilia del match, poi perso 2-0, contro i lariani. "Aveva detto che Fabregas aveva scelto i giocatori che aveva comprato il Como sottintendendo che alla Juve per lui non era andata nella stessa maniera. Da quel momento per lui alla Juve era finita, non si è vista una squadra che fosse in grado di costruirsi un futuro" le parole pronunciate in studio.
Ancora Trevisani: "Tudor non è certo l'unico colpevole, ricordiamo che la Juventus è in questa situazione da ormai sei anni. Però lui ci ha messo del suo con alcune dichiarazioni, con troppi cambi modulo e le non scelte in mezzo al campo. L'impressione è che non ci fosse un'idea dietro questa squadra".