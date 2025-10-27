Trevisani: "Tudor esonerato già da Como"

"A me sembra che l'avventura di Igor Tudor alla Juventus fosse finita già da 10 giorni": Riccardo Trevisani, durante il tg di Sportmediaset, commenta così l'esonero del tecnico croato ricordando le sue parolòe nella conferenza stampa alla vigilia del match, poi perso 2-0, contro i lariani. "Aveva detto che Fabregas aveva scelto i giocatori che aveva comprato il Como sottintendendo che alla Juve per lui non era andata nella stessa maniera. Da quel momento per lui alla Juve era finita, non si è vista una squadra che fosse in grado di costruirsi un futuro" le parole pronunciate in studio.