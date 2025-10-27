Logo SportMediaset

Trevisani: "Tudor esonerato già da Como"

Riccardo Trevisani commenta l'esonero di Igor Tudor: "Alla Juventus era come fosse finita già da dieci giorni, la squadra non aveva più un'idea".

27 Ott 2025 - 14:23
01:31 

"A me sembra che l'avventura di Igor Tudor alla Juventus fosse finita già da 10 giorni": Riccardo Trevisani, durante il tg di Sportmediaset, commenta così l'esonero del tecnico croato ricordando le sue parolòe nella conferenza stampa alla vigilia del match, poi perso 2-0, contro i lariani.  "Aveva detto che Fabregas aveva scelto i giocatori che aveva comprato il Como sottintendendo che alla Juve per lui non era andata nella stessa maniera. Da quel momento per lui alla Juve era finita, non si è vista una squadra che fosse in grado di costruirsi un futuro" le parole pronunciate in studio.

Ancora Trevisani: "Tudor non è certo l'unico colpevole, ricordiamo che la Juventus è in questa situazione da ormai sei anni. Però lui ci ha messo del suo con alcune dichiarazioni, con troppi cambi modulo e le non scelte in mezzo al campo. L'impressione è che non ci fosse un'idea dietro questa squadra".

