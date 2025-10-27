Del Piero e crisi Juve: "Tudor? Con un altro allenatore non si vincerebbe lo scudetto"

"Tudor in confusione? Non credo sia la parola più adatta. Lo conosco bene come calciatore e come uomo, ma non è confusione, penso che oggi la Juve non abbia un problema di allenatore ma qualcosa di più complesso, su come è strutturata la squadra, come sono amalgamati, come stanno rendendo e di risultati, che chiaramente ti affossano un po'". Così Alex Del Piero, ospite negli studi di Sky Sport, commenta il difficile momento della Juventus dopo la terza sconfitta di fila tra campionato e coppe. "È complesso. Stasera la Juve era viva, non ha demeritato e forse il pari sarebbe stato più giusto, anche a Madrid non ha fatto male, il problema sono partite come quelle di Como", ha aggiunto l'ex numero 10 e bandiera bianconera. Del Piero prosegue: "Non credo che con un altro allenatore questa squadra possa vincere il campionato. Tudor non ha ancora undici titolari, e non è perché non lo voglia lui, ma perché al di là di due o tre giocatori costanti come Yildiz e Thuram, tutti gli altri fanno fatica, ne giocano uno-due bene e poi due male, e quindi sei costretto a ruotare. Certo, vedendo le big d'Europa tutte hanno almeno nove giocatori scelti per essere titolari".