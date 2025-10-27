Real Madrid, Carvajal: "Battere il Barcellona in casa è meraviglioso"

Dopo la vittoria per 2-1 nel Clasico, Dani Carvajal ci ha tenuto a manifestare tutta la sua soddisfazione. Queste parole del difensore del Real Madrid: "Oggi siamo stati molto bravi senza palla; abbiamo interpretato la partita molto bene, sapendo quando pressare alto e quando unire le forze. La squadra, onestamente, ha sofferto pochissimo, abbiamo concesso poche occasioni. Battere il Barcellona in casa è meraviglioso, ed essere il capitano è speciale. Questi sono tre punti che, si spera, saranno fondamentali nella lotta per vincere la Liga. Dobbiamo continuare così".