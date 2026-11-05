Dalla Juve al Napoli, numeri da brividi per Allegri in Champions. E la difesa è da record... negativo

E se Allegri è certo di poter ribaltare la situazione in campionato "Con la Lazio è come una finale", il discorso è più complicato in Champions. Se il calendario sorride (i prossimi avversari saranno Manchester City, Bruges, Sabah e Viking), lo è di meno l'andamento del tecnico in Champions. Il 61enne infatti, ha perso nove delle ultime undici partite disputate in Champions. Una striscia iniziata nel 2021-22 (erano gli ottavi, si gioca Juventus-Villarreal), con due sole vittorie all'attivo. Esattamente contro Maccabi Haifa e Bodo/Glimt.