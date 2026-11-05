Follia in Brasile, scoppia la rissa e scatta il record mondiale: 53 espulsi!

Un record mondiale di 53 cartellini rossi in una sola partita: è il bilancio della rissa scoppiata nella semifinale d'andata del Campionato Under 20 dello Stato brasiliano di Minas Gerais tra Uberlandia e Mamore, conclusasi nel caos e con danni ingenti agli spogliatoi dello stadio Parque do Sabia. La notizia ha fatto il giro del mondo e incuriosito anche i media inglesi che gli hanno dedicato ampio spazio.