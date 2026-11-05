Follia in Brasile, scoppia la rissa e scatta il record mondiale: 53 espulsi!

Scontri selvaggi e spogliatoi distrutti nella semifinale U20 in Minas Gerais: l'arbitro sventola 53 cartellini rossi e stabilisce un primato assoluto

05 Nov 2026 - 11:00
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Da video

© Da video

Un record mondiale di 53 cartellini rossi in una sola partita: è il bilancio della rissa scoppiata nella semifinale d'andata del Campionato Under 20 dello Stato brasiliano di Minas Gerais tra Uberlandia e Mamore, conclusasi nel caos e con danni ingenti agli spogliatoi dello stadio Parque do Sabia. La notizia ha fatto il giro del mondo e incuriosito anche i media inglesi che gli hanno dedicato ampio spazio.

In totale - scrive il sito della BBC - sono stati espulsi 43 calciatori e otto componenti degli staff tecnici; a questi si aggiungono due dirigenti dell'Uberlandia.

Secondo il referto arbitrale, la scintilla è scattata nel secondo tempo, dopo il gol del 3-1 del Mamore, quando il giocatore Davi ha provocato la panchina avversaria durante i festeggiamenti. L'allenatore dei portieri dell'Uberlandia è entrato in campo per affrontarlo, innescando una rissa generalizzata. La gara, sospesa per circa 40 minuti, è stata definitivamente interrotta dall'arbitro per l'impossibilità di garantire la sicurezza.

La polizia militare ha documentato 14 porte danneggiate, docce e finestre rotte, oltre a panche, tavoli e sedie distrutti. Il precedente primato era di 36 espulsioni, registrate nel 2011 in una partita di quinta divisione argentina. L'Uberlandia ha poi rinunciato alla semifinale di ritorno, consentendo al Mamore, rimasto con appena sette giocatori disponibili, di accedere alla finale. Una decisione definita dal club un "gesto di correttezza".

Ultimi video

01:33
Raimondi: "Milan, un titolare si ferma per 3 mesi"

Raimondi: "Milan, un titolare si ferma per 3 mesi"

02:44
Allegri: "Siamo in un brutto momento e a corto di giocatori, fino ai cmabi una buona partita" DICH

Allegri: "Siamo in un brutto momento e a corto di giocatori, fino ai cambi una buona partita"

02:20
Beukema: "Dobbiamo rialzarci, chiediamo scusa ai tifosi" DICH

Beukema: "Dobbiamo rialzarci, chiediamo scusa ai tifosi""

00:24
Koopmeiners: "Bello giocare contro mio fratello, sarà ancora più bello se dovessimo vincere" DICH

Koopmeiners: "Bello giocare contro mio fratello"

01:40
Social da pazzi: i video più virali di oggi

Social da pazzi: i video più virali di oggi

01:51
L'Italia dopo il Milan: Cisse vuole tutto

L'Italia dopo il Milan: Cisse vuole tutto

01:31
Tuffi negli spalti, per follia o per amore

Tuffi negli spalti, per follia o per amore

01:32
Inter, vittoria senza festa con la curva

Inter, vittoria senza festa con la curva

02:58
Morte in campo: parla il portiere indagato

Morte in campo: parla il portiere indagato

02:25
Dramma in Spagna: silenzio e lacrime nel mondo

Dramma in Spagna: silenzio e lacrime nel mondo

00:25
Atletico Madrid-Barcellona: domenica 8 novembre alle 21.00 su Italia 1

Atletico Madrid-Barcellona: domenica 8 novembre alle 21.00 su Italia 1

00:54
LIVE LANDONI PER SITO 4/11 SRV

Landoni: "De Bruyne dà l'ok! Titolare contro il Porto"

00:21
MCH ESULTANZA COREANA SRV

Esultanza alla coreana. Vedere per credere la follia di Moon Seon-Min

01:59
Taveri: "Inter, il futuro in Champions passa da..."

Taveri: "Inter, il futuro in Champions passa da..."

01:43
Taveri: "Amorim deve spiegare su Cisse..."

Taveri: "Amorim deve spiegare su Cisse..."

01:33
Raimondi: "Milan, un titolare si ferma per 3 mesi"

Raimondi: "Milan, un titolare si ferma per 3 mesi"

I più visti di Calcio

Atalanta-Parma 0-3: gli highlights

Atalanta-Parma 0-3: gli highlights

Nuovo San Siro: "Visuale perfetta e il boato sarà ancora più forte, in Europa nessuno stadio così"

DICH ZIELINSKI POST FEYENOORD-INTER PER SITO 3/11 DICH

Zielinski: "Felice e orgoglioso. E' servito guardarci in faccia..."

DICH CHIVU SU CHAMPIONS PER SITO 2/11 DICH

Chivu: "Playoff o no, consapevoli della nostra forza e vogliamo andare avanti"

DICH CHIVU POST FEYENOORD PER SITO 4/11 DICH

Chivu: "Partita seria ma non dobbiamo dimostrare nulla"

Juventus-Napoli 2-0: gli highlights

Juventus-Napoli 2-0: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:05
Juve a caccia di conferme con l'Az: Spalletti rilancia Cambiaso, la probabile formazione
11:00
Follia in Brasile, scoppia la rissa e scatta il record mondiale: 53 espulsi!
Adrien Rabiot
09:53
Milan, stasera vietato sbagliare con il Ferencvaros: la probabile formazione
09:07
L'impresa del Como fa il giro d'Europa: "Un uragano, hanno fatto la storia" | L'Equipe in prima pagina: "Ridicoli"
23:32
Napoli, Politano duro coi compagni: "La faccia ce la mettiamo sempre noi italiani"