Milan, stasera vietato sbagliare con il Ferencvaros: la probabile formazione

Vietato fallire. Dopo la vittoria nel derby contro l'Inter, il Milan ha pochissimo spazio di manovra in Europa League. Questa sera, alle ore 18.45, i rossoneri ospiteranno il Ferencvaros, primo in classifica con nove punti in tre partite, a San Siro: obbligatorio vincere per mettere in discesa il discorso qualificazione e coltivare le speranze di arrivare tra le prime otto. Oltre ai lungodegenti, Ruben Amorim dovrà fare a meno anche di Pavlovic. Di seguito la probabile formazione del Milan.
MILAN (4-4-1-1): Torriani, Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi, Hutchinson, Musah, Jashari, Cisse, Rabiot, Gonçalo Ramos.