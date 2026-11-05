Juve a caccia di conferme con l'Az: Spalletti rilancia Cambiaso, la probabile formazione

Ancora imbattuta in Europa League, la Juventus va a caccia di conferme stasera in Europa League (ore 21). L'appuntamento però, è di quelli ostici: le trasferte in Olanda non sono mai banali. Per superare l'Az Alkmaar, capace di raccogliere due vittorie nelle prime tre uscite europee (è decimo in classifica), Spalletti si affida a Kolo Muani con Boga e Woltemade a completare il trio d'attacco. Si rivede dal 1' Cambiaso mentre è out McKennie che spera di rientrare a Firenze. Di seguito la probabile formazione bianconera: