Juve a caccia di conferme con l'Az: Spalletti rilancia Cambiaso, la probabile formazione

05 Nov 2026 - 11:05
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Ancora imbattuta in Europa League, la Juventus va a caccia di conferme stasera in Europa League (ore 21). L'appuntamento però, è di quelli ostici: le trasferte in Olanda non sono mai banali. Per superare l'Az Alkmaar, capace di raccogliere due vittorie nelle prime tre uscite europee (è decimo in classifica), Spalletti si affida a Kolo Muani con Boga e Woltemade a completare il trio d'attacco. Si rivede dal 1' Cambiaso mentre è out McKennie che spera di rientrare a Firenze. Di seguito la probabile formazione bianconera:

JUVENTUS (3-4-3): Vicario, Kelly, Bremer, Gatti, Cambiaso, Koopmeiners, Sarr, Kalulu, Boga, Woltemade, Kolo Muani.

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