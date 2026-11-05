Napoli, la curiosa statistica sulle sconfitte che coinvolge Allegri... calciatore

Il Napoli ha perso sette delle prime quattordici partite stagionale, un dato che non avveniva da quasi 30 anni: era la stagione 1997/98 e in quell'annata curiosamente c'era sempre Massimiliano Allegri. Ovviamente non da allenatore, come oggi, ma come calciatore (l'unica al Napoli: sei mesi, da dicembre 1997 a giugno 1998 con 7 presenze e 0 gol). Quella stagione finì male per gli azzurri: solo 14 punti totali, cambiarono quattro allenatori e alla fine arrivò il 18° posto con la retrocessione in Serie B.