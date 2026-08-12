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Amichevole Napoli-Aris Salonicco 6-2: doppietta per Lucca e De Bruyne

A Castel di Sangro, doppiette per Lucca e De Bruyne, segnano anche Rrahmani e McTominay

12 Ago 2026 - 23:05
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Il Napoli domina l'ultima amichevole estiva prima del debutto in campionato (col Genoa sabato 22 agosto). Nel test conclusivo di Castel di Sangro, la formazione di Allegri travolge 6-2 l'Aris Salonicco: doppiette per Lucca e De Bruyne, in gol anche Rrahmani e McTominay. Inutili le due reti dei greci, entrambe realizzate da Racic, che segna il momentaneo 1-1. Adesso, per Massimiliano Allegri, la testa è tutta al debutto del Ferraris.

La partita

 Il Napoli saluta il precampionato e Castel Di Sangro con una goleada: finisce 6-2 l'amichevole con l'Aris Salonicco dieci giorni prima della trasferta (sabato 22 agosto alle 20:45) contro il Genoa al Ferraris nella prima di Serie A. Il festival del gol dei campani parte al 19' con il clamoroso destro da fuori di Rrahmani, ma al 31' Racic trova l'incrocio dei pali su punizione segnando un bellissimo gol che vale l'1-1. Il pari sembra reggere fino all'intervallo, ma al 44' la sgroppata sulla destra di Alisson si chiude con il passaggio al centro per McTominay, che di sinistro fa 2-1. A inizio ripresa, Allegri cambia inserendo Milinkovic-Savic al posto di Meret, Lobotka per Gilmour e Vergara proprio per Alisson. A dilagare sono ancora lo scozzese e De Bruyne: il belga fa 3-1 su assist di Politano, poi il poker lo cala Lucca con una splendida girata in area da attaccante vero. Lo scenario si ripete al 74', poi la conclusione sul primo palo di Racic vale il momentaneo 5-2 e la doppietta dell'attaccante dei greci. L'ultimo squillo è ancora di KDB, che insacca su assist di un insistente e positivissimo Giovane. Con questo 6-2, va in archivio la preparazione estiva del Napoli, che tra 10 giorni sarà impegnato in campionato.

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