Corsa Scudetto, gli infortuni cambiano la strada del Napoli: Conte ritrova le due punte e spera nelle seconde linee

Gli infortuni continuano a tormentare il Napoli, un problema che sembra non abbandonare mai la squadra in questa stagione. Per Antonio Conte, la gestione delle assenze è diventata una vera e propria sfida settimanale, costringendolo a modificare frequentemente le sue scelte tattiche. Questa settimana, la trama si è ripetuta: il solito infortunio muscolare per Neres, un altro stop al soleo in una stagione già segnata da questo tipo di problematiche. Le notizie positive riguardano in parte Buongiorno, che però non è ancora sicuro di poter scendere in campo contro il Torino. Al momento, Rafa Marin sembra essere il favorito per il posto, dopo una buona prestazione contro il Monza. Tuttavia, Buongiorno farà di tutto nei prossimi giorni per essere pronto a sfidare la sua ex squadra. Nel frattempo, l’obiettivo principale di Conte è trovare la miglior formazione per risollevare il Napoli.